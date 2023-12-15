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İstanbul'da ekmek tarifesi güncellendi! Fiyat aynı ama gramaj değişti

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İstanbul Ticaret Odası'nın aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak" şeklinde değiştirildi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan " İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklindeki karar yeniden değerlendirildi. Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.

AYNI FİYATA 10 GRAM DAHA FAZLA EKMEK

Alınan kararla ekmeğin fiyatı değişmezken gramajı artırıldı. Böylece İstanbul'da vatandaş 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek almış olacak.

VALİ GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI SONRASI DENETİMLER SIKLAŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe vurgu yapmıştı. Bunun ardından da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen 100'den fazla fırın için tutanak tutulmuştu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Yazıkk:

Ne demek bu çalıyorum ama görme

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