Elektrikli araç şarj istasyonlarına sıkı denetim: Kaçak cezası ve yangın uyarısı

İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri, konut ve sitelerdeki araç şarj istasyonlarını denetleyerek mevzuata aykırı bağlantılara yüklü kaçak elektrik cezası kesiyor. Uzmanlar, altyapı eksikliklerinin yangına yol açabileceğini belirtiyor.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İstanbul başta olmak üzere şehir içi elektrik dağıtım şirketleri, son günlerde konut, apartman ve sitelere konulan araç şarj istasyonlarında denetimi artırdı. Dağıtım şirketleri, özellikle İstanbul'da, çok sayıda aboneye, araç şarj istasyonları projesinin "uygulamasından" kaynaklanan sorunlar nedeniyle yüklü miktarda kaçak elektrik cezası kesiyor.

Türkiye'de, elektrikli araç sayısı 420 bine yaklaştı. Şehiriçi dağıtım şirketleri, elektrikli araçların yaygınlaşmasına koşut olarak artan şarj istasyonlarında denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul'da bir dağıtım şirketinin yetkilisi, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, konut, apartman ya da sitelerde, mevzuata aykırı çok sayıda şarj istasyonunun bulunduğunu söyledi. Bu abonelere, kaçak elektrik kullanmaktan yüklü miktarda ceza kesiliyor.

Yetkili, abonelerin daha çok "uygulama" hatasından kaynaklanan nedenlerle ceza ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Örneğin, bağlantıyı sayaçtan önce yapıyor. Bu da kaçak kullanıma giriyor" dedi.

KONUTTA YANGIN UYARISI

Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, elektrikli araç şarj istasyonları konusunda mevzuatın yeterince bilinmemesinden kaynaklı belirsizlikler olduğuna dikkati çekti. Doğan, vatandaşın konutunda aracını şarj edebileceğini, şarj istasyonu için kablo altyapısının da önemli olduğunu vurguladı.

Doğan, "Mesken aboneleri, elektrikli araçlarını kendi elektrik tesisatından şarj edebilir mi? Evet, edebilir. Bu işlemi yapabilmeleri için abonenin sayacından sonra çekilmiş ve çekilecek kapasiteye uygun kablo gereklidir. Bu hattın başlangıcına da çekilecek kapasiteye uygun sigortanın da monte edilmiş olması şartıyla… Ayrıca, abonenin sayacından önceki ana giriş kablosunun da ilave gelen bu kapasiteyi ya yükü taşımaya uygun olduğunun da incelenmesi gerekir" diye konuştu.

Gerekli altyapı oluşturulmadan kurulacak şarj istasyonunun yaratacağı yükün arızalara hatta yangına yol açabileceğini belirten Doğan, "Meskenler için yapılacak bu düzenlemeler diğer tarife gurupları için de geçerlidir" dedi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE HİZMET VERİLEMEZ

Doğan, konut ya da diğer abone gruplarının elektrikli araçlara şarj için tesis ettirdiği hat üzerinden üçüncü şahısların araçlarına şarj hizmeti veremeyeceklerini belirterek, "Üçüncü şahıslara şarj hizmeti verebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) Şarj Ağı Lisansı alınması zorunludur" diye konuştu.

Doğan, "Apartman ve sitelerde durum nedir" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Öncelikle apartman veya site yönetiminin bu işlemler için oybirliği ile karar alması gerekir. Çünkü elektrikli aracı olmayan apartman sakinleri ilave gelecek mali yüke ortak edilemez. Bağlantı, sadece ortak kullanım aboneliği üzerinden tesis edilebilir. Ayrıca kullananların ne kadar kullandığı ve faturalama hususunda ölçüm sistemi alt yapısınının kurulması ve bu satışta ticari amaç taşınmaması gerekiyor."

Apartman ve sitelerde şarj ünite sayısına bağlı olarak elektrik tesisatının bu kapasiteye uygun hale getirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Doğan, "Apartman ve sitelerde, ortak kullanım aboneliği için sayaçtan önce dağıtım şirketinin işletmesinde olan bağlantı hattının bu ilave kapasiteyi taşıyabilecek nitelikte olması gerekir. Büyük sitelerin, bu işlem için mutlaka bağlı bulundukları dağıtım şirketiyla görüşmeleri ve gerekli izinleri almaları zorunludur" ifadesini kullandı.

Doğan, özellikle apartman ve sitelerin elektrikli araç şarj istasyonu kurma talepleri konusunda belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla EPDK'nın kamuoyunu aydınlatacak uygulama talimatı yayınlamasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Nuri Doğan, elektrikli araç sayısının mart sonu itibarıyla 411 bin 796'ya ulaştığını hatırlatarak, "Her ay 10-15 bin adet elektrikli araç sisteme giriyor. Hızla artan elektrikli araç sayısı şarj istasyonu konusunda dağıtım şirketlerinin de alt yapılarını yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor. Konunun önemini EPDK'nın dikkate aldığını zannetmekteyim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
