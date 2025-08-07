İstanbul'da 3.7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Bırakıldı

İstanbul'da 3.7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Bırakıldı
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 9 ilçedeki 23 gölete toplam 3 milyon 700 bin sazan yavrusu bıraktı. Proje, sucul canlıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve amatör balıkçılığı desteklemek amacıyla yürütülüyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 9 ilçedeki 23 gölete toplam 3 milyon 700 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Tesisleri'nde üretilen sazan yavruları, Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şile ilçesindeki göletlere salındı.

Sazan yavrularının suya bırakıldığı Şile'deki Ömerli Barajı'nda açıklamada bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, çalışmanın, özellikle sucul canlıların ekosistemde sürdürülebilirliğini sağlamak, canlı yaşamını sürdürülebilir kılmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Parıldar, "Diğer taraftan ticari balıkçılığın yanında amatör balıkçılık da söz konusu. Bu amatör balıkçılığın ticari balıkçılıkla birlikte desteklenmesi amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma." diye konuştu.

Balıklandırma projesinin 2015'ten beri yürütüldüğünü anlatan Parıldar, şöyle devam etti:

"2024 itibarıyla İstanbul'umuzda toplamda 1 milyon 600 bin yavru balığı sulara salmıştık. Bunu 2 katından fazla artırdık. 2025 itibarıyla toplamda 3 milyon 700 bin balığı 9 ilçemiz 23 bırakma noktamızda sularımıza şu anda bırakmış bulunuyoruz. Hepsi bugün bırakıldı. Şu anda bulunduğumuz Ömerli Barajı'nda da 2 milyonun üzerinde adedini yine barajımıza bırakmış bulunuyoruz."

"İstanbul'da 1998 balıkçı gemisi mevcut"

Parıldar, 1 Eylül itibarıyla denizlerde ticari avcılıkla ilgili yasakların biteceğini, balıkçıların "vira bismillah" diyerek sulara açılacağını söyledi.

İstanbul'da 1998 yeşil ruhsatlı balıkçı gemisi bulunduğunu belirten Parıldar, ruhsat tezkeresine sahip 18 binin üzerinde de balıkçının olduğunu bildirdi.

İstanbul'un 661 kilometre kıyı şeridiyle hem Karadeniz hem Marmara'da balıkçılık açısından çok önemli ve kıymetli bir yerde bulunduğunu vurgulayan Parıldar, 48 balıkçı barınağı, 1998 balıkçı gemisi ve 18 binin üzerinde balıkçıyla hem üretim, avcılık anlamında etkin faaliyet gerçekleştirdiklerini hem de tüketicinin balıkla ilgili taleplerine uygun imkan ve şartlarda erişimini sağladıklarını dile getirdi.

Parıldar, "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde bugün olduğu gibi yarın da bu gayeyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
