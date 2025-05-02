İstanbul'da 2.206 Çiftçiye 1.254.000 Fide Dağıtılacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ile Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında Çatalca'da bir tarım programı düzenlendi.

Programa, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Güngör'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ziraat odası başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde üreticilere sebze fidesi dağıtımı yapılırken, Oklalı ve Kestanelik mahallelerinde ıslahı tamamlanan meraların da açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul'da 2021 yılından bu yana yaklaşık 62 milyon liralık bütçeyle bitkisel üretim projeleri hayata geçirilirken bu projelerden 19'u Çatalca'da uygulanarak ilçeye toplam 9 milyon 106 bin liralık kaynak aktarıldı.

2025 yılı itibarıyla ise İstanbul genelinde 12 milyon 829 bin 149 liralık bütçeli 14 proje yürütülürken bu projelerin 10 milyon 325 bin lirası Bakanlık bütçesinden karşılanıyor.

Çatalca'da ise 2 milyon 825 bin 729 liralık bütçeli 7 proje uygulanırken bu tutarın 2 milyon 237 bin 223 lirası yine Bakanlık tarafından finanse ediliyor.

İstanbul'un mera varlığının yüzde 49'u iyileştirilecek

2025 yılı içerisinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılıp İstanbul genelinde bugüne kadar 19 noktada başlatılan mera ıslah projelerinin 12'si tamamlanırken 7'si ise devam ediyor. Bu projelerle 23 bin 589 dekarlık mera alanı ıslah edilecek olup 5 bin 500 dekarlık işgal sonrası ıslah edilen alanla birlikte İstanbul'un toplam 59 bin 680 dekarlık mera varlığının yaklaşık yüzde 49'u iyileştirilmiş olacak.

İstanbul'un en geniş mera alanına sahip ilçelerinden olan Çatalca'da bugüne kadar Elbasan (1.104 da), İzzettin (1.703 da), Oklalı (516 da) ve Kestanelik (408 da) mahallelerinde toplam 3 bin 731 dekarlık alan ıslah edildi. Üreticilere yulaf, Macar fiği ve yonca tohumları hibe olarak verildi.

2024'te başlatılan projelerle birlikte Çakıl, Ovayenice ve Nakkaş mahallelerinde toplam 9 bin 348 dekarlık mera daha ıslah edilerek Çatalca'nın mera varlığının yüzde 50'si iyileştirilmiş olacak.

Tarım ve mera alanlarında gerçekleştirilen bu kapsamlı projelerle İstanbul'un tarımsal üretim kapasitesi artırılırken, üreticilerin emeği desteklenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarıma önemli katkılar sunuluyor.