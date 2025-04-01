Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısıyla ilgili savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir harekete imza attı. Özel Saraçhane'deki konuşmasında, aralarında bazı medya kurumlarının da olduğu şirketlerin isimlerini vererek boykot çağrısında bulundu.
BOYKOT ÇAĞRILARINA SAVCILIKTAN SORUŞTURMA
Özel'e tepkiler yükselirken savcılık da harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re'sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı.
ÖZEL, DAHA ÖNCE TEK TEK FİRMA İSMİ VERMİŞTİ
Öte yandan daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulunmuştu.
"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde:
- "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"
- Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin...
- Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın.
- Gençler de 'Ülker, Ülker, Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir.
- Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok.
- TRT'ye bakmayın
- TGRT'nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.
- Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com'dan sakın ha…
- Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!"