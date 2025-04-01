Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir harekete imza attı. Özel Saraçhane'deki konuşmasında, aralarında bazı medya kurumlarının da olduğu şirketlerin isimlerini vererek boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Özel'e tepkiler yükselirken savcılık da harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re'sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı.

ÖZEL, DAHA ÖNCE TEK TEK FİRMA İSMİ VERMİŞTİ

Öte yandan daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulunmuştu.

"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde: