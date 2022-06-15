İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantası açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

12.00 İLE 20.00 ARASI AÇIK OLACAK

İBB kent lokantaları gündüzleri saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Ayrıca lokantalarda çalışan görevlilerin tümü kadınlardan oluşacak.

İLK AÇILIŞ 17 HAZİRAN'DA

İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.