İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantası açıyor - Haberler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantası açıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantası açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da Çapa'da hizmete girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

12.00 İLE 20.00 ARASI AÇIK OLACAK

İBB kent lokantaları gündüzleri saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Ayrıca lokantalarda çalışan görevlilerin tümü kadınlardan oluşacak.

İLK AÇILIŞ 17 HAZİRAN'DA

İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabldot usulü, uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Özgen Nama Halk Ekmek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

VATANDAŞ:

Faydası olupda çorbada tuzu olana ne mutlu..

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