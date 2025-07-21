İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları İçin Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı Tedavüle Sunuldu

Ptt AŞ, "İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları" konulu 2x35 lira (45 x 45 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 105 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışı ile Sirkeci PTT Filateli ve Pul Galerisi/İSTANBUL adresinde "İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları 21.07.2025 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.