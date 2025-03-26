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İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için takvim belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için takvim belli oldu
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İşsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin ödeme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, ödemelerin 28 Mart'ta banka hesapları veya PTT üzerinden yapılacağını duyurdu.

Milyonlarca kişinin beklediği işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği için net tarih belli oldu. Tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için takvim belli oldu

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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