İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için takvim belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği için net tarih belli oldu. Tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.