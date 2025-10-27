İşsizlik Oranlarında Tarihi Başarılar: Eylül 2023 İstatistikleri Açıklandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Orta Vadeli Programımız (OVP) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle işsizlik oranı, 29 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. İşsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Kadınlarda işsizlik oranı uyguladığımız İş Pozitif ve Women Up gibi projelerin etkisiyle eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalarak yüzde 11,1'e geriledi. Gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürüttüğümüz projelerin ve destek mekanizmalarının da olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan azalarak yüzde 14,9'a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İş gücümüz 35 milyon 566 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.