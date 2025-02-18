İşsizlik Oranı ve İşgücü İstatistikleri 2024 Dördüncü Çeyrek Raporu

İşsiz sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı dördüncü çeyrek İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,0 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 57,8'i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken hizmet sektöründe 36 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,8 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,0 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artış ile yüzde 28,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL