İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesine Düştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerimizle uyumlu seyrediyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mart ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, OVP hedeflerimizle uyumlu seyrediyor. İşsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizin istihdam seferberliğinde yeni bir aşamayı başlatan Ulusal İstihdam Stratejimiz sayesinde iş gücü verilerinde tarihi seviyeleri görüyoruz" dedi.

'İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,4'E YÜKSELDİ'

İstihdam sayısının aynı dönemde 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranının 0,6 puan artarak yüzde 49,2 olduğunu aktaran Işıkhan, "İş gücü sayısı ise 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişiye ulaştı. Böylelikle iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e yükseldi. Gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin ve insana yakışır iş koşullarında istihdamlarının desteklenmesi için gayretle çalışacağız" açıklamasında bulundu.