Haberler

Isparta'nın Deregümü Köyünde Domates Hasadı Sezonu Uzadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Deregümü köyünde, havaların sıcak gitmesiyle domates hasat sezonu 1,5 ay uzadı. 1500 dönüm alanda sera kuran çiftçiler, yüksek verimle birlikte hem iç piyasada hem de yurtdışında alıcı buluyor. Ziraat Odası Başkanı, sezonun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Isparta'da merkeze bağlı 2 bin 112 nüfuslu Deregümü köyünde 18 yıl önce alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilmeye başlanan domateste havaların sıcak gitmesi hasat sezonunu uzattı.

Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli tarımsal faaliyetin yürütüldüğü Isparta'da, merkeze bağlı Deregümü köyünde 2007 yılında domates yetiştirilmeye başlandı.

Çiftçiler, köylerindeki gül ve üzüm bağlarına alternatif olan domates için 1500 dönüm alanda sera kurdu. Karanfil de yetiştiren köylüler kısa sürede seracılıkta yüksek verime ulaştı. Seralarda çalışacak işçi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla köy göç almaya da başladı.

Bölgedeki seralarda üretilen domatesler yaygın olarak iç piyasada alıcı bulurken üretimin yaklaşık yüzde 20'si ise Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"Çiftçimizin yüzü güldü"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, domates hasadının tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi.

Sorunsuz bir sezonun geçtiğini belirten Selçuk, "Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon gibi illerimize Deregümü domatesi gidiyor. Yurt dışında da birçok ülkeden alıcı buluyor." dedi.

Eylül ayının son dönemlerine doğru zirai don tehlikesinin olduğunu belirten Selçuk, "Bu tehlikeyi bu yıl atlattık. Zirai don tehlikesinin atlatılmasıyla sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzadı. Çiftçimizin yüzü güldü. Seralarda yeşil olan domateslerimiz de turşuluk olarak değerlendiriliyor, başka illerimizden bu domatesler alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

Deregümü köyü muhtarı Gökhan Toprakçı da 1500 dönüm alanda kurulan seralarda dönüm başına yaklaşık 15 ton domates elde edildiğini anlattı.

Toprakçı, "Köyümüz, 2 bin 112 nüfusu ile Isparta'nın en büyük köyüdür. Bu rakam yazın domatesin ve karanfilin başladığı zamanlarda 4 bine kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Deregümü'nün ikliminin alternatif tarım ürünlerine elverişli olduğuna dikkati çeken Toprakçı, köydeki çiftçilerin başarı hikayesinin ve istihdama katkısının örnek nitelikte olduğunu dile getirdi.

Yeşil kalan domatesler turşuluk oluyor

Üretici Yavuz Çelim de köyde nisan ve mayıs aylarında fide dikimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mevsimsel olarak zirai don tehlikesini atlattığımız zaman bizim sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzuyor. Sezonun uzaması bize artı kazanç getiriyor. En azından bitkinin üstünde olan ürünlerin bir kısmını daha hasat etme imkanı buluyoruz. Son kalan ürünleri topladıktan sonra yeşil kalan ürünleri de turşuluk olarak verebiliyoruz. Bazı büyük şehirler yeşil domates talebinde bulunuyor. Bu domateslerin fiyatı kırmızı domates kadar yüksek olmasa da bizim için ekstra bir girdi oluyor."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Kilis
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.