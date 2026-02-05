Isparta'da Atabey OSB yatırımcıları bekliyor

Isparta'da hayata geçirilen Atabey Organize Sanayi Bölgesi 4. Etap, uygun tahsis bedeli ve teşvik yapısıyla yeni sanayi yatırımlarının adresi olmaya hazırlanıyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından Atabey'de hayata geçirilen 4. etap sanayi alanı, yatırımcılar için önemli imkanlar sunuyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu, AA muhabirine, Isparta-Konya yolu güzergahındaki bölgenin ticari açıdan elverişli, ulaşım avantajı yüksek ve hızla gelişen bir lokasyonda yer aldığını söyledi.

Devlet destekleri sayesinde metrekare tahsis bedelinin 1700 lira olarak belirlendiğini aktaran Marulcu, bu rakamın sanayiciler için oldukça cazip bir yatırım ortamı oluşturduğunu vurguladı.

Atabey 4. Etap'ın 5. Teşvik Bölgesi kapsamında bulunduğunu belirten Marulcu, "Bölgemiz vergi indirimleri, sigorta primi destekleri ve çeşitli yatırım teşvikleriyle sanayicilerimize ciddi avantajlar sağlıyor. Bu destekler, yatırım maliyetlerini azaltırken üretim ve istihdamı da güçlendirecektir." dedi.

Marulcu, Atabey'deki organize sanayi bölgesinin karma sektör yapısıyla planlandığını kaydetti.

Bölgenin farklı üretim alanlarına hitap edeceğini ifade eden Marulcu, şunları söyledi:

"Yeni etapta deri sektörü yer almayacak, çeşitli sanayi kollarından yatırımcıları bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturmak. Stratejik konumu, uygun tahsis bedeli ve güçlü teşvik yapısıyla Atabey 4. Etap'ın, hem Isparta ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni yatırım alanı, üretim kapasitesini artırmak isteyen sanayiciler için önemli bir alternatif sunacak ve istihdamın artmasına da katkıda bulunacak."