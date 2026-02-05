Haberler

Isparta'da Atabey OSB yatırımcıları bekliyor

Isparta'da Atabey OSB yatırımcıları bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da hayata geçirilen Atabey Organize Sanayi Bölgesi 4. Etap, uygun tahsis bedeli ve teşvik avantajları ile yeni sanayi yatırımlarına kapı aralıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu, bölgenin ticari çekiciliğini ve sanayicilere sağladığı destekleri vurguladı.

Isparta'da hayata geçirilen Atabey Organize Sanayi Bölgesi 4. Etap, uygun tahsis bedeli ve teşvik yapısıyla yeni sanayi yatırımlarının adresi olmaya hazırlanıyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından Atabey'de hayata geçirilen 4. etap sanayi alanı, yatırımcılar için önemli imkanlar sunuyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu, AA muhabirine, Isparta-Konya yolu güzergahındaki bölgenin ticari açıdan elverişli, ulaşım avantajı yüksek ve hızla gelişen bir lokasyonda yer aldığını söyledi.

Devlet destekleri sayesinde metrekare tahsis bedelinin 1700 lira olarak belirlendiğini aktaran Marulcu, bu rakamın sanayiciler için oldukça cazip bir yatırım ortamı oluşturduğunu vurguladı.

Atabey 4. Etap'ın 5. Teşvik Bölgesi kapsamında bulunduğunu belirten Marulcu, "Bölgemiz vergi indirimleri, sigorta primi destekleri ve çeşitli yatırım teşvikleriyle sanayicilerimize ciddi avantajlar sağlıyor. Bu destekler, yatırım maliyetlerini azaltırken üretim ve istihdamı da güçlendirecektir." dedi.

Marulcu, Atabey'deki organize sanayi bölgesinin karma sektör yapısıyla planlandığını kaydetti.

Bölgenin farklı üretim alanlarına hitap edeceğini ifade eden Marulcu, şunları söyledi:

"Yeni etapta deri sektörü yer almayacak, çeşitli sanayi kollarından yatırımcıları bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturmak. Stratejik konumu, uygun tahsis bedeli ve güçlü teşvik yapısıyla Atabey 4. Etap'ın, hem Isparta ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni yatırım alanı, üretim kapasitesini artırmak isteyen sanayiciler için önemli bir alternatif sunacak ve istihdamın artmasına da katkıda bulunacak."

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama