Haberler

İspanya 100 adet ile tarihinin en büyük helikopter satın alımını yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Savunma Bakanlığı, hava-uzay, deniz ve kara kuvvetleri için toplam 100 helikopter alımına dair dört ayrı sözleşme imzaladı. Sözleşmelerin bütçesi 4 milyar avro olup, teslimatlar 2027-2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.

İspanya Savunma Bakanlığı, hava-uzay, deniz ve kara kuvvetlerinde kullanılmak üzere toplam 100 adet olan tarihinin en büyük helikopter satın alımı için resmi sözleşmeleri imzaladı.

Airbus Helicopters ve Savunma Bakanlığına bağlı "Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürlüğü (DGAM)", İspanyol hava-uzay, deniz ve kara kuvvetleri için tarihteki en büyük helikopter alımını temsil eden 100 helikopterin satın alınmasına yönelik dört ayrı sözleşmeyi imzalayarak resmiyete döktü.

Airbus Helicopters İspanya Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Lombo, helikopter üretiminin yapıldığı Albacete kentindeki fabrikada basın toplantısı düzenledi.

Lombo, mayıs ayında açıklanan ve İspanya'nın savunma ve güvenlik kaynaklarının modernizasyonunu artırmayı amaçlayan Ulusal Helikopter Planı'nın bir parçası olan sözleşmelerin bütçesinin 4 milyar avro olduğunu ve yeni helikopterlerin teslimatının 2027-2031 yıllarında yapılacağını söyledi.

Sözleşmeler gereği, Hava ve Uzay Kuvvetlerine 12 "H135", 6 "H175M", 12 "NH90", Deniz Kuvvetlerine 1 "H135", 6 "NH90", Kara Kuvvetlerine de 50 "H145M" ve 13 "NH90" helikopterlerinin satın alınacağı bilgisi paylaşıldı.

H135'lerin ileri pilot eğitimi, hafif lojistik destek ve gözlem görevlerinde, H145M'in askeri pilot eğitimi, hafif saldırı, lojistik destek ve acil müdahale gibi görevlerde, H175M'lerin devlet operasyonları ve üst düzey görevlilerin taşınmasında, NH90'ların ise taktiksel nakliye, manevra ve özel operasyon ile Donanmanın amfibi savaş filosunu tamamlamak amacıyla kullanılacakları ifade edildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Devlet Sekreteri Amparo Valcarce de yazılı açıklama yaparak imzalanan sözleşmelerle Bakanlık olarak Silahlı Kuvvetlere operasyonel hazırlıkları için gerekli olan en yeni nesil helikopterleri sağlama taahhüdünü yerine getirdiklerini vurguladı.

Valcarce, "Bu yatırım stratejiktir. İspanya'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini önemli ölçüde artırmaya, Avrupa savunmasının kilit bir sektöründe ulusal stratejik özerkliği sağlamaya odaklanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Kaza yapmadılar ama hurdaya döndüler: Bu otomobillere ne oldu?
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
title