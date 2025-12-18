İspanya 100 adet ile tarihinin en büyük helikopter satın alımını yaptı

İspanya Savunma Bakanlığı, hava-uzay, deniz ve kara kuvvetlerinde kullanılmak üzere toplam 100 adet olan tarihinin en büyük helikopter satın alımı için resmi sözleşmeleri imzaladı.

Airbus Helicopters ve Savunma Bakanlığına bağlı "Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürlüğü (DGAM)", İspanyol hava-uzay, deniz ve kara kuvvetleri için tarihteki en büyük helikopter alımını temsil eden 100 helikopterin satın alınmasına yönelik dört ayrı sözleşmeyi imzalayarak resmiyete döktü.

Airbus Helicopters İspanya Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Lombo, helikopter üretiminin yapıldığı Albacete kentindeki fabrikada basın toplantısı düzenledi.

Lombo, mayıs ayında açıklanan ve İspanya'nın savunma ve güvenlik kaynaklarının modernizasyonunu artırmayı amaçlayan Ulusal Helikopter Planı'nın bir parçası olan sözleşmelerin bütçesinin 4 milyar avro olduğunu ve yeni helikopterlerin teslimatının 2027-2031 yıllarında yapılacağını söyledi.

Sözleşmeler gereği, Hava ve Uzay Kuvvetlerine 12 "H135", 6 "H175M", 12 "NH90", Deniz Kuvvetlerine 1 "H135", 6 "NH90", Kara Kuvvetlerine de 50 "H145M" ve 13 "NH90" helikopterlerinin satın alınacağı bilgisi paylaşıldı.

H135'lerin ileri pilot eğitimi, hafif lojistik destek ve gözlem görevlerinde, H145M'in askeri pilot eğitimi, hafif saldırı, lojistik destek ve acil müdahale gibi görevlerde, H175M'lerin devlet operasyonları ve üst düzey görevlilerin taşınmasında, NH90'ların ise taktiksel nakliye, manevra ve özel operasyon ile Donanmanın amfibi savaş filosunu tamamlamak amacıyla kullanılacakları ifade edildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Devlet Sekreteri Amparo Valcarce de yazılı açıklama yaparak imzalanan sözleşmelerle Bakanlık olarak Silahlı Kuvvetlere operasyonel hazırlıkları için gerekli olan en yeni nesil helikopterleri sağlama taahhüdünü yerine getirdiklerini vurguladı.

Valcarce, "Bu yatırım stratejiktir. İspanya'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini önemli ölçüde artırmaya, Avrupa savunmasının kilit bir sektöründe ulusal stratejik özerkliği sağlamaya odaklanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.