İspanya, petrol fiyatlarındaki artışa karşı 11,5 milyon varil petrolü serbest bırakacak

Güncelleme:
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında petrol fiyatlarında görülen artışa önlem olarak rezervindeki 11,5 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı aldı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında petrol fiyatlarında görülen artışa önlem olarak rezervindeki 11,5 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı aldı.

Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Bakan Aagesen, Hürmüz Boğazı'nın kısmen kapanmasının neden olduğu arz açığını gidermek için 90 gün içinde 11,5 milyon varile kadar petrol rezervinin serbest bırakılmasına onay verildiğini duyurdu.

Aagesen, hükümetin aldığı kararın, Uluslararası Enerji Ajansının 400 milyon varile kadar petrolü serbest bırakma planlarıyla uyumlu olduğunu, serbest bırakma işleminin aşamalar halinde gerçekleştirileceğini ve ilk aşamanın 15 gün içinde başlayacağını belirtti.

İspanya'nın doğal gaz ve petrol arzına doğrudan bağımlılığının "sınırlı" olduğunu, bu yüzden "sakin olunması gerektiğini" kaydeden Aagesen, her şeye rağmen doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki "etki ve dalgalanmaların yakından gözlemlendiğini" ifade etti.

İspanya hükümeti cuma günü ekonomik tedbirler alacak

Diğer yandan Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo da Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yaşanan durumun İspanya ekonomisindeki etkilerini hafifletmek için 20 Mart'ta olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulunun "normal ölçülerde bazı tedbirler almak" için kararnameler çıkaracağını söyledi.

Hükümet Sözcüsü ve Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz de "Tüm seslerin yükselmesi ve savaşa hayır denilmesi halen çok gerekli. Açıkçası, bu savaşın süresini ve ülkemizi nasıl etkileyeceğini kestirmek zor ama büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle en iyi hareket tarzı, halihazırda ölümlere, yaralanmalara ve binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan insani felaketi durdurmak için savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
