İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yeşil dönüşümdeki iyi uygulama örnekleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 20. İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri törenle verildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, "çevre", "enerji verimliliği" ve "sürdürülebilirlik" ana başlıklarında ve 6 kategoride toplam 17 sanayi kuruluşu ödüle layık görüldü.

Üretimlerinin her kademesinde "çevre ve sürdürülebilirliği" odağına alan sanayi firmalarının ödüllendirildiği törende, birincilik ödülüne "Çevre Dostu Proje" kategorisinde Borçelik, "Çevre Dostu Ürün"de Kastamonu Entegre, "Enerji Verimli Proje" kategorisinde Ford Otomotiv, "Enerji Verimli Ürün"de WAT Motor, "Sürdürülebilirlik Stratejisi" kategorisinde Ülker Bisküvi ve "Sürdürülebilirlikte İşbirliği"nde TUSAŞ ödül aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına özel ödül

Etkinlikte, İklim Kanunu doğrultusundaki çalışmaları başta olmak üzere Türkiye'nin "COP31 Zirvesi Dönem Başkanlığı ve Ev Sahipliği" sürecine katkıları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına "İSO Yeşil Dönüşüm Özel Ödülü" verildi.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, yalnızca başarılı projeleri ödüllendirmek için değil, Türkiye sanayisinin geleceğini dönüştüren güçlü bir iradeyi görünür kılmak için bir arada olduklarını belirtti.

Sanayinin rekabet gücünün artık sadece üretim kapasitesiyle ölçülmediğini kaydeden Varank, "Çevresel performans, karbon ayak izinin azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamaları, küresel değer zincirlerinde kalıcı bir yer edinmenin temel koşulu haline geliyor. Bu alanlar bir tercih olmaktan çıkarak açıkça zorunluluk haline geldi." ifadelerini kullandı.

Varank, ödül alan projelerin "yeşil dönüşümün sanayide nasıl somutlaştığını" açık biçimde ortaya koyduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Atık oluşumunu azaltan, döngüsel ekonomi süreçlerini üretime entegre eden, çevresel etkileri azaltan, enerji talebini yöneten ve geri kazanım ilkelerini benimseyen çalışmalar, sanayimizin dönüşüm kapasitesini net biçimde gösteriyor. Yeşil dönüşüm yalnızca çevre politikası değil, geleceğe karşı ortak sorumluluktur. Bu dönüşümü ancak birlikte hareket ederek, sanayimizi güçlendirerek ve kimseyi geride bırakmadan başarabiliriz. Daha çevreci ve rekabetçi bir Türkiye hedefiyle tüm paydaşlarımızla çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Dönüşüm, beraberinde kritik yatırım ihtiyaçlarını getiriyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan da bu ödüllerle üretim süreçlerinde olumsuz çevresel etkiyi azaltan, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, döngüsel ekonomiye somut katkı sağlayan yenilikçi ve öncü uygulamaları hayata geçiren firmaları görünür kıldıklarını vurguladı.

İyi uygulama örneklerinin dönüşümün en önemli itici gücü olduğunu kaydeden Bahçıvan, "Sanayimizin geleceğine duyduğumuz güveni pekiştiren bu ilham verici örnekler, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca uyum sağlayan değil, çözüm üreten bir rol üstlendiğimizi de açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, enerji yoğun sektörlerin dönüşümü teşvik edilerek enerji maliyetlerinin azaltılması ve temiz teknoloji yatırımlarının artırılması hedefine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem uyum kapasitesini güçlendiren, geçiş sürecini destekleyen ülkeler için fırsatlar içeren bir süreç olacak. Dönüşüm, beraberinde kritik yatırım ihtiyaçlarını da getiriyor. Bu noktada yeşil tahviller, yeşil krediler ve yeşil yatırım fonları gibi finansal araçlar, yeşil finansmanın temel yapı taşları olarak öne çıkıyor. Güncel verilere göre, 2025'in üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla küresel yeşil tahvil hacminin yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşması ve iklim uyum finansmanının 2035'e kadar 3 katına çıkarılması hedefi, küresel piyasaların konuya verdiği önemin bir göstergesi."

Bahçıvan, COP31'e Türkiye'nin dönem başkanlığı ve ev sahipliği yapacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine ilişkin yaklaşım ve çalışmalarının uluslararası paydaşlara ulaşmasında çok değerli bir platform olan COP toplantılarını biz sanayiciler de küresel gelişmeleri takip etmek adına değerli bir fırsat olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.