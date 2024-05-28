İSO, İTÜ ve 1773 İTÜ Teknopark Arasında Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 1773 İTÜ Teknopark arasında üniversite-sanayi işbirliği kapasitesinin artırılması için protokol imzalandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO'da gerçekleştirilen imza törenine, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı.

Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmenin ve çeşitlendirmenin amaçlandığı protokolle, İSO üyeleri başta olmak üzere Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin artırılması, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademi ortaklı AR-GE ve ÜR-GE projelerinin geliştirilmesi, sanayinin ve akademinin etkin, verimli ve etki odaklı birlikteliğinin sağlanması planlanıyor.

Protokol kapsamında İSO ve İTÜ, endüstriyel tasarım alanında prototipleme, kullanıcı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunacak kapsamlı bir merkez yapısı için de işbirliği içinde olacak.

"İSO'nun öncelikli hedefi üniversite-sanayi işbirliği"

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Bahçıvan, İTÜ'nün bugüne kadar sanayiye unutulmaz faydalar sağladığını belirtti.

Bahçıvan, "Geleceğin sanayicilerini ve sanayiye çözüm üreten girişimcileri destekleme vizyonuyla İTÜ Çekirdek ile 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz uzun soluklu bir işbirliğinin yanında bugün imzaladığımız protokolle İTÜ ile daha güçlü bir bağ kurmuş oluyoruz. Bu protokolle üniversite-sanayi işbirliği yolunda attığımız adımları daha da güçlendiriyoruz. Daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliğine adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversite-sanayi işbirliği öncelikli gündem maddelerimizden biri"

İTÜ Rektörü Koyuncu da üniversite olarak geleceği dönüştürme vizyonlarının önemli bir parçası olan üniversite-sanayi işbirliğini öncelikli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Koyuncu, "Üniversite-sanayi işbirlikleriyle toplumsal katkıyı ön plana çıkarırken, bir yandan da etki değeri yüksek ve ticarileştirilen projelere öncelik veriyoruz. İSO ve İTÜ'nün yaşama geçirdiği İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi, İTÜ'nün yeni bir eğitim biçimi olarak kurguladığı 'Aktif Öğrenme', 'Etki Odaklı Araştırma' ve 'Dijital/Teknolojik Dönüşüm' modellerinin uygulanacağı örnek bir yer olacak." ifadesini kullandı.

Bu merkezle birlikte mühendislik ve mimarlık eğitiminde alınan teorik eğitimin ders dışı aktivitelerle desteklenmesinin de çok önemli hale geldiğini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"İTÜ, halihazırda ders dışı aktivitelerine mikrokredi uygulaması başlattı ve bu krediler diploma ekine yansıyor. İş hayatında da ders dışı aktivitelerin büyük geri dönüşleri olduğunu görebiliyoruz. Benzer şekilde İTÜ'de çok aktif roller alan proje takımlarımızın faaliyetlerinde de İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi çok değerli bir işleve sahip olacak. Dahası, iş dünyası ile bilim insanları arasındaki etkileşimin artacağını ve katma değeri yüksek çalışmaların ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Yeni faaliyete geçirdiğimiz İTÜ Sanal Teknoloji Transfer Platformu (SANALTTO) da bu anlamda faydalı bir işlev üstleniyor."

Prototipleme merkezi

Sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişimini de kolaylaştıracak protokolle, sanayinin katma değerli ürün kapasitesinin artırıldığı yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, sanayi ve üniversiteler arasında bilgi ve deneyim akışı sağlanarak orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim oranının artırılması, akademik çalışmaların sanayiye uygulanarak ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması ve teknoloji transferinin desteklenmesi, girişimcilik alanında işbirlikleri ile geleceğin sanayicilerinin desteklenmesi ve sanayicilere çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İSO ve İTÜ, endüstriyel tasarım alanında prototipleme, kullanıcı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunacak kapsamlı bir merkez yapısı için de işbirliğine gidecek. Söz konusu merkez, sanayiciler başta olmak üzere girişimciler, endüstriyel tasarımcılar ve öğrenciler için A'dan Z'ye endüstriyel tasarım desteği sunacak.

Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı, "Eğitim ve Öğretim", "AR-GE ve İnovasyon", "Etkileşim ve İşbirliği Geliştirme" olmak üzere 3 ana başlık altında toplandı.

"Eğitim ve Öğretim" başlığı altında staj işbirliği, ortak eğitim ve sertifika programları, sektörel seminer ve dersler kategorileri önceliklendirilirken, "AR-GE ve İnovasyon" başlığı altında proje işbirlikleri, tez işbirlikleri, ticarileştirme işbirlikleri, teknoloji geliştirme bölgesinde yapılacak faaliyetler başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. "Etkileşim ve İşbirliği Geliştirme" başlığı altında ise üniversite-sanayi buluşmaları, laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sanayicilerin üniversite bünyesinde konuşmacı ya da mentör olarak yer alması konularının ele alınması planlandı.

İTÜ ile yapılan protokolle firmaların sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına erişmesi konusunda da çalışmaların yapılacağı belirtilirken, prototipleme merkezi başta olmak üzere üniversite bünyesindeki laboratuvar altyapısının ve Teknopark üzerinden gerçekleştirilecek çalışmalardaki vergi muafiyetleri ve çeşitli destek imkanlarının firmalara tanınması sağlanarak işbirliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İTÜ'nün Sanal Teknoloji Transfer Platformu sanayiciler için bir arayüz işlevi görerek İSO ve İTÜ arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunacak.

İSO üyesi firmaların gönüllü ve ilgili olabilecek temsilcilerinin üniversite bünyesinde sektörel eğitim ve seminerler vermesi konusunda işbirliğini de kapsayan protokol, İSO'nun geleceğin sanayicilerini yetiştirme vizyonuyla girişimcilik konularında üniversitenin ilgili birim ve iştirakleriyle de ortak çalışmalar yapmasını içeriyor.