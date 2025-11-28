İSO, İlk Stratejik Startup Yatırımını Yaptı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İSO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (İSO GSYF) aracılığıyla ilk stratejik startup yatırımını yaptı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sanayi sektörünün dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yanıt vermek, yenilikçi girişimlere destek sağlamak ve geleceğin teknolojilerini sanayi süreçlerine entegre etmek amacıyla kurulan İSO GSYF, ilk stratejik startup yatırımını yerli yapay zeka şirketi Ono'ya gerçekleştirdi.

Yapay zekayı, işe alım, kariyer ve performans süreçlerine entegre eden Ono, insan kaynakları alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Yatırım kapsamında, Türk sanayisine yön veren İSO üyesi şirketlerin Ono kullanımının teşvik edilmesiyle özellikle işe alımlarda ve staj programlarında sanayi şirketlerinin yapay zeka destekli teknolojileri kullanmaları sağlanacak.

İmza töreni, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ono Kurucusu Tunç Erman, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı'nın katılımıyla düzenlendi.

Girişim fonunda ilk yatırım

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bahçıvan, şunları ifade etti:

"İstanbul Sanayi Odası olarak, yaşanmakta olan köklü küresel değişim sürecinde gelişmelere seyirci kalmak yerine, global ve bütüncül bir bakış eşliğinde akıl ve gerçeği buluşturan, riskleri ve fırsatları birlikte gören bir yaklaşım ve tutumla geçen yıl kurduğumuz İSO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'muz ile yaptığımız ilk yatırımın, attığımız ilk tohumun mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizi gelecekte bekleyen küresel rekabet ortamının hepimize yüklediği farklı sorumlulukların bir gereği olarak hayata geçirdiğimiz İSO-GSYF ile önümüzdeki dönemde kuruluş amacına uygun olarak yeni yatırımlara hem rehberlik hem de sermaye desteğiyle yatırım yapmayı ve böylece, sanayimizin istenen dönüşümüne katkı yaparak, rol model olacağımıza inanıyorum."

Ono Kurucusu Tunç Erman da 8 ülkede 138 firmanın insan kaynakları faaliyetlerine yerli yapay zeka çalışmalarıyla destek verdiklerini belirterek, "İşe alım, kariyer ve performans süreçleri başta olmak üzere pek çok modülümüzle dünya çapında 20 dilde hizmet veriyoruz. İSO'nun yatırımıyla birlikte bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işbirliği, hem Ono'nun gelişimine hem de İSO bünyesinde bulunan şirketlere büyük değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

BV Portföy kurucularından, İSO GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Kenan Çolpan da İSO GSFY olarak yatırım yaparken sanayiciler başta olmak üzere iş dünyasının verimliliğini artıracak, dünyaya açılacak, büyük değerlemelere ulaşacak girişimleri titizlikle seçtiklerini bildirdi. Çolpan, şunları kaydetti:

"Bugün BV Portföy İSO GSYF fonumuzun ilk yatırımını, kurulduğu günden itibaren katlanarak büyüyen, insan kaynakları alanında tüm dünyanın ortak derdine inovatif çözüm geliştiren Ono'ya yapmanın heyecanı içindeyiz. İSO GSYF'mizin yakın gelecekte yapacağı tüm yatırımlarının en yüksek başarılara ulaşması için yoğun bir çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum."