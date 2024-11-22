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Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kalkan'daki bir döner işletmesinin 160.000 TL olan yıllık kira bedelini 860.000 TL'ye çıkardı. Fahiş zam uygulanarak dükkanı boşaltılan kadın "HDP'ye oy atacağım artık" diyerek duruma tepki gösterdi.

Son yıllarda vatandaşın en büyük sorunlarından biri olan fahiş kira artışlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezinde Antalya Büyükşehir Belediyesi var.

İŞLETME SAHİBİ TEPKİLİ: HDP'YE OY ATACAĞIM ARTIK

Belediye, Kalkan'daki bir döner işletmesinin 160 bin TL olan yıllık kira bedeline 700 bin TL zam yaparak 860 bin TL'ye çıkardı. Bu kirayı ödeyemeyeceğini belirtince dükkanı boşaltılan kadın işletmeci, "HDP'ye oy atacağım artık" diyerek duruma isyan etti.

Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Evet herkes HDP li yani DEM li olursa adalet olur.

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