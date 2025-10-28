İslami Finans ve Teknoloji: Güven İnşası ve Sürdürülebilirlik Üzerine Önemli Vurgular

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, katılım finans sisteminin işleyişinin anlatılmasının önemine dikkati çekerek, "Bunun için teknolojiden ve elimizdeki tüm kaynaklardan yararlanarak süreçleri daha anlaşılır hale getirmeliyiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi tamamlandı.

Zirve kapsamında son olarak Haliç Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Sait Bozik moderatörlüğünde "İslam İktisadı ve Katılım Finansta Güven, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel düzenlendi.

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar burada yaptığı konuşmada, katılım finans sisteminin nasıl işlediğinin ve ne tür bir değer sunduğunun tam olarak anlaşılmamasının sorun olduğunu dile getirerek, "Mesele bilinmemek değil, yanlış anlaşılmak. Türkiye'de katılım finansa yönelik farkındalık sorunu da tam olarak bu. İnsanlar konuyu bilmiyor değil, yanlış anlıyor. Bu yüzden, sistemin neyi temsil ettiğini doğru anlatmamız gerekiyor. Bunun için teknolojiden ve elimizdeki tüm kaynaklardan yararlanarak süreçleri daha anlaşılır hale getirmeliyiz. Ayrıca herkese aynı dili kullanmak yerine, farklı kesimlere özel iletişim kanalları kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada potansiyel zekat hacmi yıllık yaklaşık 600 milyar dolar"

DK Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Esma Karabulut da sürdürülebilir finans gibi İslami finansın da etik, adalet ve eşitlik ilkeleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeyi amaçladığını belirterek, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkeleriyle İslam değerleri arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

Zekatın ekonomik etkisine de dikkati çeken Karabulut, "İslam Kalkınma Bankasının tahminlerine göre, dünyada potansiyel zekat hacmi yıllık yaklaşık 600 milyar dolar. Eğer bu kaynak profesyonel ve şeffaf biçimde yönetilirse, zekatın ekonomik etkisi tıpkı bir kelebek etkisi gibi yayılabilir." görüşünü paylaştı.

Karabulut, sürdürülebilir İslami finans ürünlerinin Türkiye için de önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye açısından yeşil ve sürdürülebilir sukuk işlemleri, hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de düşük karbonlu ekonomiye geçişte çok önemli finansman araçları. Bu noktada politika yapıcıların da düzenlemeler ve teşviklerle bu piyasayı daha yeşil hale getirmede önemli bir rolü bulunabilir." dedi.

Ethis Türkiye Yönetici Ortağı Khaled Fouad ise dijital finansta süreçlerin internet üzerinden yürümesi ve karşıda bir insanın bulunmaması nedeniyle, ilişkilerin güvene dayalı kurulabilmesi için farklı araçların devreye girdiğini söyleyerek, "Teknoloji güvenin yerini almaz. Tam tersine, güveni kurumsallaştırmamıza yardımcı olur. İnsan unsurunu aradan çıkararak işin özüne odaklanmamızı sağlar. Meseleye tamamen ekonomik bir bakış açısıyla yaklaşırsınız. Bu durumda teknoloji, güveni sahada uygulanan sistemler içine yerleştirmemize yardımcı olur." şeklinde konuştu.