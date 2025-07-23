İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde...

Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, Merkez Bankası'nın faiz kararı çerçevesinde, altın, döviz ve borsa endeksinde beklentilerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, Önümüzdeki 6 ayda mevduat faizleri altın, gümüş ya da kripto kadar kazandırmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.



Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 10.650 puan seviyesinde seyrederken, 10.800 direncine yaklaşılmasıyla birlikte kar satışlarına karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Memiş, "Bu seviyeden dönüş ihtimali var; Perşembe günü netleşir" diyerek yatırımcıları uyardı.

DOLAR VE EURO'DA STABİL SEYİR, KRİTİK BEKLEYİŞ

Dolar/TL: 40,42 seviyelerinde yatay seyrediyor. Memiş, yıl sonuna kadar 45 TL hedefini koruduğunu ve düşüş beklemediğini ifade etti.

Euro/Dolar Paritesi: 1.1694 seviyesine sıkışmış durumda. Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı.

Olası yönler: 1.1570 (aşağı) ve 1.1770 (yukarı).

Strateji: 1.16 altındaki her düşüş "alım fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR DENEMELERİ

Ons Altın: 3.417 dolar seviyesinde, 30 Haziran'da 3.247 dolardan alınan pozisyonlar korunuyor. Hedef 3.500 dolar.

Gram Altın (TL): 4.435 lira. Hedef 4.500 lira.

Yorum: "Kasım ayına kadar yükseliş devam eder. Satış yapmadık, pozisyonumuzu koruyoruz."

Gümüş (Ons ve Gram):

Ons: 39 dolar üzerinde, hedef 45 dolar.

Gram: 50,83 TL, hedef 55 TL. Satış pozisyonu açılmadı.

PETROLDE ORTA DOĞU ETKİSİ

Brent petrol 62,80 dolar seviyesinde ve 67-70 dolar bandında dalgalanıyor. Yıl sonu hedefi 80 dolar olarak korunuyor. Düşüşlerin kalıcı olacağı düşünülmüyor.

Bitcoin'de Riskli Bölge Uyarısı

Bitcoin: 119.275 dolar seviyesinde, %2 yükseliş var.

Bant aralığı: 116.000 – 122.000 dolar

"122.000 dolar seviyesi tehlikeli. Daha önce 85.577 dolardan alım yapanlar bekleyebilir ama bu seviyelerden alım riskli."

"Ben iki B'den uzak duruyorum: Bitcoin ve Borsa."

ALTIN VE GÜMÜŞ RASYOSU

Rasyo: 87.59 seviyesinde. 88-89 denemesi gelebilir. Bu, gümüşte kar satışını tetikleyebilir.

Dolar Endeksi: 97.49 seviyesinde, FED kararına odaklı.

"FED ara faiz indirimi yapabilir. Sürpriz bir toplantı olursa şaşırmayın."

PERŞEMBEKRİTİK GÜN

TCMB Faiz Kararı: Perşembe saat 14.00'te açıklanacak.

"Mevduattan getiri elde edenlerin bu kararı dikkatle izlemesi gerekiyor."

"Önümüzdeki 6 ayda mevduat faizleri altın, gümüş ya da kripto kadar kazandırmayabilir."

İslam Memiş, birkaç gün içerisinde faize bulaşmadan ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere özel bir açıklama yapacağını duyurdu. Ayrıca yarın Ankara'ya gideceğini belirterek, "Perşembe akşamı sevindirecek haberlerle döneceğim" mesajını verdi.