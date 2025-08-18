İslahiye'de Üzüm Hasadı Başladı, Rekolte Düşüklüğü Endişe Veriyor

Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, beklenen rekolte düşüklüğü nedeniyle üzüm üreticilerini endişelendiriyor. Bu yıl mevsim koşullarının olumsuz etkileri ve kuraklık nedeniyle verim büyük oranda azaldı.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda üzüm hasadına başlandı.

İslahiye Ovası'ndaki üretimin en yoğun olduğu Altınüzüm Mahallesi başta olmak üzere 15 mahallede 50 bin dekar alanda üretimi yapılan "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" cinsi üzümlerin hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 55 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Erdoğan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, beklenmeyen don olayları ve süregelen kuraklığın üzüm üreticisini olumsuz etkilediğini, bu yıl ürünlerde kalitenin ve rekoltenin düştüğünü kaydetti.

Yaklaşık yüzde 50 oranında rekoltenin azaldığına dikkat çeken Erdoğan, üzüm üreticilerinin en zor sezonlarından birini yaşadığını ifade ederek yetkililerden üzüm üreticileri için destek beklediklerini, bir an önce çiftçinin su sorunu için Kılavuzlu Barajı'nın tamamlanmasını talep etti.

Bölgede 20 yıldır üreticilik yapan Kenan Bulut da "Yetiştirdiğim 10 dönüm bağımdan her yıl 30 ton üzüm alırken bu yıl 5 ton üzüm alıyoruz. Oysa bu üzümleri her yıl ihracata gönderiyorduk. Verim yüzde 75'lere varan oranlarda düştü." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Ekonomi
