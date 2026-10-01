İslahiye'de 47 bin dekarda yetişen Antep karası ve Hatun parmağı üzümleri kurutuluyor

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 47 bin dekarda yetiştirilen coğrafi işaretli "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerinin kurutulmasına başlandı.

İlçede başta Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri olmak üzere 15 mahallede yetiştirilen üzümler, hasadın ardından sofralık tüketimin yanı sıra pekmez ve kuru üzüm yapımında değerlendiriliyor.

Bağ bozumuyla birlikte işçiler de sabahın erken saatlerinde üzüm sergilerinde mesaiye başlıyor. Bağlardan toplanan yaş üzümler, kurutma işleminden önce yıkanıyor.

Daha sonra özel karışıma batırılan üzümler, sergilere serilerek kurumaya bırakılıyor.

Sergide 4-5 gün bekletilen üzümler, kuruduktan sonra makinelerden geçirilerek sap ve çöplerinden ayrıştırılıyor. İşlemleri tamamlanan kuru üzümler, satışa sunulmak üzere çeşitli işletmelere gönderiliyor.

İlçede bu yıl yaklaşık 60 bin ton üzüm rekoltesi bekleniyor. Hasat edilen ürünün bir bölümü sofralık olarak tüketiciye ulaştırılırken bir bölümü pekmez, bir bölümü de kuru üzüm olarak değerlendiriliyor.

3 bin ton kuru üzüm piyasaya sunulacak

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçede yetiştirilen tescilli üzüm çeşitlerini kurutarak kış aylarına taşıdıklarını söyledi.

Üzümün bölge ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, bu yıl yaklaşık 3 bin ton kuru üzümün iç ve dış piyasaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Geçen yıla göre daha fazla kuru üzüm üretildiğine dikkati çeken Erdoğan, üreticilere bereketli sezon diledi.

Kaynak: AA