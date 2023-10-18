İŞKUR Yol Arkadaşım Tırı Samsun'da Gençlere İstihdam Fırsatları Sunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 12 Eylül'de İŞKUR Genel Müdürlüğü'nden uğurladığı "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı Samsun'da 15-29 yaş aralığındaki işsiz, eğitime devam etmeyen ya da iş gücünde yer almayan gençler arasında farkındalık oluşturmak ve gençlerin istihdam fırsatlarından yararlanabilmesi için hizmet vermeye başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla, Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere (NEET) yönelik hayata geçirilen ve ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması hedefiyle Ankara'dan yola çıkan İŞKUR Yol Arkadaşım Tırı'nın 14. durağı Samsun oldu. İŞKUR Yol Arkadaşım tanıtım aracı; İŞKUR hizmetlerini tanıtmak, 15-29 yaş aralığındaki işsiz, eğitime devam etmeyen ya da iş gücünde yer almayan gençler arasında farkındalık oluşturmak ve gençlerin istihdam fırsatlarından yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıtlarının yapılması amacıyla Samsun'da hizmetine başladı. Cumhuriyet Meydanı Panorama Müzesi önünde konumlanan tırda gün boyu kariyer yolculuklarında gençlere yol gösterecek mesleki eğilim ve beceri testleri ile fotoğraf alanları gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra iş ve meslek danışmanlarınca İŞKUR'un hizmetleri tanıtılıp, gençlere kariyer süreçlerinde destek olunuyor.

"İstihdam ve eğitim içerisinde olmayan gençlere iş olanakları sunmak istiyoruz"

Tırın amacı hakkında bilgi veren Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, "12 Eylül'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın uğurladığı, 'Yol Arkadaşım İŞKUR Tırı' bugün tanıtım amacıyla Samsun'a geldi. 1 gün boyunca faaliyetlerine devam edecek. Avrupa Birliği ve İŞKUR finansmanı ile tır yola çıktı. Amacımız; istihdam ve eğitim içerisinde olmayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerimize iş imkanlarını sunmak, İŞKUR faaliyetlerini tanıtmak ve onlara iyi bir eğitim sağlamak. Hedefteki gençlerimiz şu anda ne istihdamda ne de eğitimde yer alıyor. Dolayısıyla onlara bu imkanı sağlamak gerekiyor. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizi iş imkanları ve eğitim için tırımıza bekliyoruz" dedi.

"Eğitim programına katılan gençlere günlüğü 10 eurodan harçlık verilecek"

Programa dahil olan gençlerin günlük 10 euro alacağını ve işbaşı eğitim faaliyet programlarından yararlanacağını ifade eden Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Gökhan Dürümlü, "Neet Pro Tırı Türkiye'de 15 şehri geziyor. Samsun da bu illerden bir tanesi. Burada ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin İŞKUR faaliyetlerini tanıması ve özellikle trend sektörler denen yenilebilir enerji, endüstriyel otomasyon ve bilgisayarlı tasarım mesleklerinde istihdam edilebilmesi için faaliyetlerin tanıtılması amaçlanıyor. Burada AB ve İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün finansman katkısıyla beraber trend sektörlerde gençlerin çalıştırılıp, eğitilip, istihdama kazandırılması hedefleniyor. Bu süreçte gençlerimiz eğitim gördükleri 80 günlük süre içerisinde günlük 10 euro kadar cep harçlığı alacaklar. Ayrıca TR 83 bölgesinde yer alan Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'daki şirketlerde staj görecekler. İŞKUR'un bu şirketlerle yaptığı işbaşı eğitim faaliyet programlarından faydalanarak trend alanlarda gençleri istihdama kazandıracağız. Şehrimizde bulunan tırın ana amacı da budur" diye konuştu.

15-29 yaş arasındaki kişiler Samsun'daki tanıtım tırına gelerek, iş seçenekleri hakkında bilgi alıp programa dahil olmak için kayıt oluşturabilecek. - SAMSUN