İŞKUR, Van'da gençlere hizmetlerini tanıttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı' (NEET PRO) kapsamında Van'da gençlere hizmetlerini tanıttı.

Van'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce ( İşkur ), "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) kapsamında gönderilen tırda, 15-29 yaşındaki gençlere kurumun hizmetleri tanıtıldı.

"İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırının, Mardin'den sonra ikinci durağı Van oldu.

İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaşındaki gençlerin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında kente getirilen tır, Beşyol Meydan'da gençlere hizmet verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da tırı ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi aldı.

İŞKUR İl Müdürü Ali Aslan, AA muhabirine, çalışmayla gençlere önemli fırsatların tanındığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 300 gence ulaştıklarını belirten Aslan, "Aracımız 15 ili gezmek üzere yola çıktı. Mardin'den sonra kentimize geldi. Biz de 2 gün boyunca misafir ettik. Danışmanlarımız, buraya gelen gençlere meslek seçimleri ve gelecekteki fırsatları hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Gençlerimize fırsatlar yaratmak istiyoruz." dedi.