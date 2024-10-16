İŞKUR Trabzon Kariyer Expo 2024 Fuarı Başladı

"İşkur Trabzon Kariyer Expo 2024" başladı.

Avrupa Birliği Projesi olarak Trabzon Valiliği koordinasyonunda, İŞKUR Trabzon Bölge Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) destekleriyle KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 52 firma stant açtı.

Firma temsilcilerinin, iş hayatına hazırlanan, geleceğini planlamak isteyen üniversite öğrencileri ve iş arayan vatandaşlara bilgi verdiği stantlarda, ilgililer özgeçmişlerini bırakarak iş başvurusunda da bulundu.

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, açılış programında yaptığı konuşmada, İŞKUR'un, ülkenin iç piyasalarının ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetlerini çeşitlendirerek ve artırarak devam ettiğini söyledi.

Bolat, 2010 yılından itibaren istihdam fuarları ve kariyer günleri düzenlediklerini belirterek, "Kariyer günlerinin ve fuarların temel amacı iş arayanla işvereni bir araya getirmek ve ayrıca gençlerimize kariyer planlarında destek olmak. 2020 yılında itibaren de fiziki fuarlarımıza ek olarak sanal ortamda da fuarlar düzenleyerek işverenle iş arayanları bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

İşsizliği önlemek ve istihdamı artırmak adına önemli adımlar attıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Aktif uygulamalar yürütürken pasif iş gücü politikaları da uyguluyoruz, işsizlik ödeneği gibi. 2024 yılının ilk 9 ayında bu çalışmalar neticesinde 2 milyon 300 binden fazla danışana danışmanlık hizmeti verdik. Trabzon'da da 20 binin üzerinde iş arayana danışmanlık hizmeti sunduk ve 8 binin üzerinde iş yerine ziyarette bulunarak danışmanlık hizmeti sunduk. Bu programların aslında temel amacı istihdam. Bunu sağlamaya çalışırken doğru işverenle doğru iş arayanı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu tarz fuarlarda işveren ile iş arayanı buluşturduğumuz zaman istihdam doğal olarak oluşmuş oluyor. 2024 yılının ilk 9 ayında, özel sektörde 1 milyon 80 binin üzerinde kişiyi İŞKUR işe yerleştirdi. Trabzon'da da 11 bin kişinin üzerinde kişiyi işlerine yerleştirdik."

Açılışa, Trabzon Vali Vekili Hacı Osman Hökelekli, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, firma temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstihdama katkı sağlanması ve firmaların eleman eksikliğinin giderilmesi amaçlanan fuar, yarın sona erecek.