İŞKUR ile 437 Bin 291 İşe Yerleştirme Gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur aracılığıyla ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam etiklerini belirtti. Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdiğimiz uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ediyoruz. Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." - ANKARA