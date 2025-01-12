İŞKUR'a 150 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) istihdamı arttırmak ve iç gücü piyasasının ihtiyat duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için yürütülecek çeşitli projeler için 150 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA