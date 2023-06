İSKİ'nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ( İski ) 2022 yılı Faaliyet Raporu Mayıs ayı Olağan Genel Kurulu'nda onaylandı.

İski'nin mayıs ayı Olağan Genel Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İdarenin 2022 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Mali Raporları kabul edildi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa alınan kararların İstanbul halkı ve kurumları açısından hayırlı olması dileğinde bulundu.

İSKİ'nin yaptığı yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Genel Müdür Başa şunları söyledi:

"DAHA FAZLA HAM SU ALABİLMEK İÇİN DE YATIRIMLARIMIZI TAMAMLADIK: Geçtiğimiz yıl 102 km yeni içme suyu şebekesi ve 22 km isale hattı yapılmıştır. Bunun yanında İstanbul geneli için 200 km içme suyu şebeke ve 36 km yeni isale hattı projesi hazırlanmıştır. Kağıthane'ye getirilen Melen suyunu Avrupa Yakası'nın batısına kadar ulaştıracak Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tünelinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Tünelin 13.450 metrelik kısmında kazı çalışmaları tamamlandı. Melen'den günlük 500 bin metreküp daha fazla içme suyu temin edebilmek için 3. Aşama Terfi Merkezi'ni tamamladık ve hizmete aldık. Yine Ömerli Barajı'ndan Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 'ne daha fazla ham su alabilmek için de yatırımlarımızı tamamladık.

SU KAYIP VE KAÇAKLARIYLA DA ETKİN MÜCADELE DEVAM ETTİK: İçme suyu yatırımlarının bunlarla sınırlı değil. Şile'nin yaz aylarında artan su ihtiyacının karşılanması için 20.000 m³/gün kapasiteli ultrafiltrasyon içme suyu arıtma tesisinin inşasını tamamlayarak hizmete aldık. Yine Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisine ilave olarak 50.000 m3/gün kapasiteli 2. kademenin inşa edilmesiyle tesis kapasitesini 100.000 m³/güne çıkarttık. İstanbul Havalimanı çevresinin artan su ihtiyacını karşılayacak olan 120.000 m³/gün kapasiteli Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ayrıca Gelecekte şehrin artan su ihtiyacını karşılamak üzere planlanan ve Melen suyunu arıtacak olan Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademesinin inşası için proje çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda dış finansmanın teminine yönelik gerekli zemini oluşturduk. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı halinde süreci başlatmış olacağız. İçme suyu yatırımlarına devam ederken su kayıp ve kaçaklarıyla da etkin mücadele devam ettik. Uyguladığımız projeler sayesinde 2022 yılında kayıp oranını %19,45'e düşürmeyi başardık; böylece son üç yılda 60 milyon metreküp suyu kazanmış olduk.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÇAMURDAN KORUNMASINA ÖNEMLİ DERECEDE KATKI SAĞLANDI : İdaremiz 2022 yılında 1 milyar 500 milyon metreküpe yakın atık suyu arıttı. Şehrimizde oluşan atık sular, 201 km atık su tüneli, 1.220 km atık su kolektörü ve 16.990 km uzunluğundaki atık su şebeke hattı ile toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılıyor. 2022 yılında 90 adet atık su arıtma tesisimizde yaklaşık 1 milyar 484 milyon metreküp atık suyu arıttık. Bunlarla birlikte atık su arıtmada yüzde 100 biyolojik ve ileri biyolojik arıtma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılı çok önemli atık su yatırımlarının tamamlandığı bir yıl oldu. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 1. ve 2. kademesine ilave olarak, 400.000 m³ /gün kapasiteli 3. Kademesini hizmete açtık. Bu sayede tesisin toplam kapasitesi 650.000 metreküp/güne çıkartıldı ve tesis 2,6 milyon nüfusa hizmet verebilecek kapasiteye erişti. Ön arıtma tesislerinin biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürülmesi kapsamında ise 600 bin metreküp/gün kapasiteli Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin inşası da tamamlandı. Bu sayede İstanbul Boğazı'nın çamurdan korunmasına önemli derecede katkı sağlandı.

İLLER BANKASINA YAPTIĞIMIZ KREDİ BAŞVURUSUNUN OLUMLU YANITLANMASINI BEKLİYORUZ: Atık su arıtma yatırımlarımız bunlarla sınırlı değil. 600 bin m³/gün kapasiteli Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin Anıtlar Kurulu onay süreciyle birlikte en kısa sürede inşasına başlanacaktır. Diğer taraftan Melen İçme Suyu Havzasını atık su tehdidinden korumak için 9.000 m³/gün kapasiteli Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşasına devam etmekteyiz. Paşaköy 3. kademe, Ambarlı 2. kademe ve Başakşehir gibi yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin inşası için de proje ve kredi temin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilhassa Ambarlı 2. Kademe için İller Bankasına yaptığımız kredi başvurusunun olumlu yanıtlanmasını bekliyoruz.

HER KURBAN BAYRAMI'NDA BOĞAZIN KANA BULANMA GÖRÜNTÜLERİNE SON VERDİK: İstanbul'un geçmişten gelen ve geçmişte çözüm üretilememiş sorunlarını bir bir çözdük. Taşkın riskinin bunlar içinde önemli bir yer. Her yağışta Üsküdar Meydanı'nda yaşanan sel baskınlarının önüne geçmek için inşa edilen Çavuşdere ve Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli çalışmaları tamamlandı. Fatih ilçesinde Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarına son vermek için Unkapanı Yağmur Suyu Tünelinin inşası devam ediyor. Yine Fatih ilçesinde atık su ve yağmur suyu ayrımı için Aksaray-Vatan Caddesi arası yağmur suyu tüneli çalışmaları sürdürülmekte olup; Samatya Yağmur Suyu Tüneli'nin de yapımına başlayacağız. Ayrıca Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Bakırköy, Kağıthane, Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde sağanak yağışlar sonrasında yaşanan su baskınlarını sonlandıracak atık su, yağmur suyu ve dere ıslah çalışmaları yapılıyor. Ayrıca İstavroz Atık Su Tüneli ile her Kurban Bayramı'nda boğazın kana bulanma görüntülerine son verdik.

DERELERİ ISLAH ETMEKLE KALMIYOR, ISLAH EDİLEN DERELERDE PEYZAJ ÇALIŞMASI DA YAPIYORUZ: İstanbul'un derelerinde de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 2022 yılında 11 kilometreyi aşkın dere ıslahı gerçekleştirdik derelerden 1 milyon metreküpe yakın katı atığı temizledik. Dereleri ıslah etmekle kalmıyor, ıslah edilen derelerde peyzaj çalışması da yaparak halkımız için yeni yaşam vadileri oluşturuyoruz. 2022 yılında Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi 3., 4. ve 5. Etapları, Tuzla Hacet Deresi 1. Etap ve Büyükçekmece Serinpınar Parkı tamamlanıp halkımızın hizmetine sunuldu. Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beşiktaş ilçelerinde de yaşam vadisi çalışmalarımız devam ediyor.

DEPREMDE KULLANILACAK YENİ LOJİSTİK MERKEZLERİMİZİN İHALE SÜREÇLERİ DE DEVAM EDİYOR: İdaremizin tesis ve altyapısının depreme dayanıklılık testlerini gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilecek projeler için 2023 yılı İSKİ Yatırım Programında ödenek ayırdık. Depremde kullanılacak yeni lojistik merkezlerimizin ihale süreçleri de devam ediyor. Ayrıca Büyükçekmece, Alibey ve Ömerli barajlarının rehabilitasyonu projesi kapsamında DSİ ile protokol imzaladık. Son üç yılda üç katına çıkardığımız güneş enerji santrali kapasitesini 2023 yılında yeni ihalesini yaptığımız yatırımlarla yaklaşık 10 MW'a çıkartacağız. Yine Dijital Fatura uygulamasına çok önem veriyoruz. Dijital Fatura kullanan abone sayımız 355 bini aştı. Çevre dostu bu uygulama sayesinde daha az kağıt kullanarak daha fazla ağacın varlığını koruyoruz. Online işlem oranımız da yaklaşık %40 seviyesine ulaştı. Tüm abonelik işlemleriyle ilgili hizmetlere www.iski.gov.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor"

Genel Müdür Şafak Başa çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çizmiş olduğu İstanbul Vizyonu doğrultusunda sürdürdüklerini belirterek sözlerini Başkan İmamoğlu, İBB Meclis Üyeleri ve İSKİ çalışanlarına teşekkür ederek sonlandırdı.