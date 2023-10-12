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İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarında yapılan denetimde, 16 iş yerinin denetlendiği ve 1 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.