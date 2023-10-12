İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarında yapılan denetimde, 16 iş yerinin denetlendiği ve 1 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarında yönelik denetim yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kiralık araç firmalarına yönelik uygulama yaptı.
16 iş yerinin denetlendiği, 45 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün yapıldığı uygulamada, 1 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Denetimde ayrıca kayıt dışı olarak araç kiraladığı belirlenen 1 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ekonomi