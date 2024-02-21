İskenderun Belediyesi Çocuk Köyü Kurdu

İskenderun Belediyesi, çocukların eğlenirken hayal güçlerini geliştirebileceği ve yeteneklerini keşfedebileceği "Çocuk Köyü" kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskenderun Belediyesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerinin büyük yıkımlara sebep olduğu ilçede, İskenderun Çocuk Köyü projesini hayata geçirdi. Proje, Hatay ili ve bölgede bir ilk oldu.

Hayata geçirilen projeyle, çocuklar eğlenceli zaman geçirebilecek. 6 bin metrekarelik alana kurulan Çocuk Köyü'nde pastacılık atölyesi, sıfır atık atölyesi, bilim evi, trafik parkuru ve akülü araçlar, mini survivor parkuru, trambolin, 3 katlı macera parkuru, zipline, dev salıncak ve dinlenme alanları yer alıyor. Çocuklar burada zaman geçirirken, aynı zamanda hayal güçlerini geliştirici ve yeteneklerini keşfedebilecekleri etkinlikler de yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, bölgenin sosyal ve ekonomik olarak yeniden kalkınması için hayırsever ailelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların burada mutlu ve sağlıklı yetişmeleri hepimizin önceliği olmalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan ilçede Alpaydın ailesi ve İskenderun Belediyesi işbirliği ile yörenin ihtiyacı olan Denizciler Mahallesi Sevgi Alpaydın Çok Amaçlı Salon ve Sosyal Tesisi hayata geçirildi. Tesis içerisinde yaklaşık 400 kişilik çok amaçlı salon ve kapalı-açık teras yer alıyor.