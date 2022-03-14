İşgalin bedeli ağır oldu! Rusya, yaptırımlar nedeniyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor - Haberler

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İşgalin bedeli ağır oldu! Rusya, yaptırımlar nedeniyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Ukrayna'yı işgal ettiği için birçok ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. ABD ve AB ülkelerinin başı çektiği yaptırımlarda Rusya Merkez Bankası'na ait rezervlerin büyük çoğunluğu dondurulmuş durumda. Ülkesinin 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 300 milyar dolarlık rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 19. gündür devam ediyor. Putin'in emri ile Ukrayna'ya giren Rus ordusu, günlerdir Kiev'e girmeye çalışırken, Ukrayna ordusu ve sivil halkı direnişini sürdürüyor. Putin'in vermiş olduğu işgal emri ise ülkesine ekonomik olarak zor günler yaşatıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Birçok ülke Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurmuş durumda.

Rusya'nın toplam rezervleri 643 milyar dolar düzeyinde. Bu miktarın yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i ise Rusya ile arası iyi olan Çin'de bulunuyor. Geri kalan yüzde 64,5'luk rezerv ise farklı ülkelere dağılmış durumda.

İşgalin bedeli ağır oldu! Rusya, yaptırımlar nedeniyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu. Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Putin, Rusya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

özgür:

adı açıklanmayan ülkeler. isviçre lüksemburg lihteştayn

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Kuman:

Çin ile İran'ı Zengin edecekler! Onlar Ruslardan daha belâ

Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
500
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