İşçiler, sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atıldı

İzmir'in Dikili-Bergama yolundaki Agrobay Seracılık'ta çalışan işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkarıldıklarını iddia ediyor. İşçiler, tazminatlarını ve mesai ücretlerini talep ediyor.

İzmir'in Dikili- Bergama yolundaki Agrobay Seracılık'tan sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren işçilerin mücadelesi devam ediyor. Sera işçileri, iş çıkışları verilmediği için sabahın erken saatlerinde firmanın önüne gelerek tazminatlarını istedi. Bir işçi, "Hakkımız olanı istiyoruz. Bizi işten çıkardılar, mesai paralarımızı istedik, 'Utanmıyor musun, yazıklar olsun bir de daha para istiyorsunuz' diyor. Biz kimseden sadaka istemiyoruz" diye konuştu.

İzmir Dikili-Bergama yolu üzerinde bulunan Bayburt Grup bünyesindeki Agrobay Seracılık'tan Tarım-Sen'de örgütlendikleri gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren işçiler, bugün tekrar firma önünde bir araya geldi. Hala çıkış işlemlerinin yapılmaması nedeniyle işletmenin işçisi olduklarını, buna rağmen içeri alınmadıklarını belirten işçiler, tazminatları ile birlikte mesai ücretlerini istedi.

"BİZİ İŞTEN ÇIKARDILAR, MESAİ PARALARIMIZI İSTEDİK"

Bir kadın işçi "Hakkımız olanı istiyoruz. Bizi işten çıkardılar, mesai paralarımızı istedik, 'Utanmıyor musun, yazıklar olsun bir de daha para istiyorsunuz' diyor. Biz kimseden sadaka istemiyoruz" dedi.

"BİZİ EMNİYET KEMERSİZ ÇALIŞTIRIYORLAR"

Bir başka işçi ise, "İp atarken arabadan düştüm, omurga kemiğim kırıldı, belgeler de var. Emniyet kemerimiz yok, bizi öyle çalıştırıyorlar. Hala da öyle..." diye konuştu.

"TAZMİNATI VERSİNLER, İNSANLAR İŞİNE BAKSIN"

Annesinin 13 yıldır firmada çalıştığını belirten bir vatandaş da kredi çektiklerini belirterek, "Kafaya göre çıkış veriyor. Bu insanlar kredisini nasıl ödeyecek? Tazminatını versin, insanlar işine baksın. Bu ülkede yasa diye bir şey var. Yasa da halk için işçi için konulur. Bunlar yasayı sadece kendileri için konuyor zannediyorlar. Sırtını devlete dayamakla olmuyor bu işler" dedi.

"TAZMİNAT HAKLARIYLA İLGİLİ KURUŞU KURUŞUNA ALANA KADAR BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, açıklama yaptı. Karagöz, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta işten çıkarılan 39 arkadaşımızın henüz resmi çıkış işlemleri gerçekleştirilmiş durumda değil. Bu insanlar burada ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Bundan sonra hayatlarına nasıl devam edecekleri belli değil. Bu arkadaşlar hala bu işletmenin işçisi oldukları için geldiler buraya, iş yerine girmek istediler. İş yerine alınmadılar. Çıkış evraklarının hazırlanmaya başlanacağı söylendi. İşten çıkış işlemleri neymiş ne değilmiş bu nihayete erene kadar, tazminat haklarıyla ilgili kuruşu kuruşuna alana kadar burada olmaya devam edeceğiz."

Konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'nın aradığı İzmir Dikili-Bergama Agrobay Seracılık'tan 'yetkili kişi olmadığı' gerekçesiyle işçilerin neden işten çıkarıldıkları sorusuna yanıt verilmedi.