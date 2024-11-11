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İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti

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Türkiye'de işsizlik oranları artmasına rağmen bazı sektörlerde işçi açığı 1 milyonu geçti. Yoğun emek gerektiren ve maaşları 120 bin TL'ye varan bazı işlerde işçi bulunamıyor. İşverenler, bu durumu çözmek için 'ithal işçi' talebinde bulundu. İlgili bakanlıkların bu talebi değerlendirdiği ve 'yabancı işçi' çağrısının tartışma yarattığı belirtildi.

Gençler iş bulamamaktan, işveren işçi bulamamaktan dertli. Son yıllarda özellikle gençler masabaşı işlere yönelirken; emek yoğunluğu yüksek mesleklerde işçi bulmak zorlaştı. İşveren, çözüm için hükümetin kapısını çalarken 'ithal işçi' talebi masaya geldi. İlgili bakanlıklar, söz konusu talebi değerlendirmeye alırken, bazı sektörlerde çoktan başlayan işgücü ithalatının yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı merak konusu oldu.

Sanayiden inşaata, tarımdan hayvancılığa kadar 1 milyonu aşkın personel ihtiyacı maaşların dolgun olmasına rağmen günden günde artmaya devam ediyor.

AYLIK MAAŞLARI 120 BİN TL

Örneğin bir kepçe operatörünün maaşı 120 bin TL'yi aşarken; kalıp-demir-alçı ustasının maaşları ise 80 bin TL'yi buluyor. Tarlada ürün hasadı yapacak, merada hayvan otlatacak çalışan da bulmak kolay değil artık.

İŞVERENLERDEN 'YABANCI İŞÇİ' TALEBİ

İşverenler personel sorununu çözmek için İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'yla ilgili görüşmeye başladı. Söz konusu sorunun işçi ithalatıyla çözümü talep edilirken, her iki bakanlıkta bu talepleri değerlendirmeye aldı.

TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu ithal işçi talebi ise sokakta tartışma yarattı. Show Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar "O kadar işsiz genç varken, ithal işçi talebi mantıksız. Mantıklı olan kendi gençlerimizi yetiştirmek" yorumunda bulundu. Bazı sektörlerde çoktan başlayan işgücü ithalatının yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı merak konusu oldu.

İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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