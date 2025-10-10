İşaret Dili: İşitme Engellilerin Toplumsal Yaşama Katılımında Önemli Bir Araç

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Büşranur Taşçı, işaret dilinin işitme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımında kritik rol oynadığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, işitme engelli bireylerin topluma katılımı için işaret dili kullanımının artması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşçı, işaret dilinin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Taşçı, odyoloji alanında temel hedeflerin bireylerin işitmesini işitme cihazı veya "koklear implant" gibi teknolojilerle en iyi şekilde desteklemek olduğunu aktararak, "Ancak her birey bu çözümlerden aynı ölçüde fayda sağlayamayabiliyor. İletişimin kesintiye uğramaması için işaret dili oldukça önemli. İşaret dili, bireylerin sosyal yaşama katılımını ve kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayan güçlü bir araçtır." ifadelerini kullandı.

İşitme cihazı ya da koklear implantın da her zaman yeterli olamayabileceğini belirten Taşçı, yeterli olmadığı şartlarda işaret dilinin güvenilir bir iletişim sağladığının altını çizdi,

İşitme engelli bireyler için işaret dilinin yalnızca konuşmanın yerine geçen bir yöntem olmadığını vurgulayan Taşçı, "İşaret dili onların eğitimde, iş hayatında ve sosyal yaşamda var olabilmeleri için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İşaret dilinin toplumda farkındalığının giderek arttığını ancak hala yaygın olmadığına dikkati çeken Taşçı, işaret diline daha fazla değer verilmesinin, işitme engelli bireylerin hayata eşit katılımı açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Herkesin en azından temel düzeyde işaret dili bilmesi gerektiğine değinen Taşçı, son yıllarda televizyonlarda işaret dili çevirmenlerinin bulunması ve altyazıların daha sık kullanılmaya başlanmasının iletişim engellerini azaltmak için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmaması gerekiyor

Taşçı, işitme engelli bireylerin topluma katılımı için işaret dili kullanımının artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşaret dili ne kadar çok bilinir ve kullanılırsa, işitme cihazı veya koklear implanttan fayda göremeyen bireylerin hayata katılması o kadar kolay olur. Sosyal yaşamda da kendilerini yalnız hissetmeden sohbetin bir parçası olabilirler. Bir kafede garsonun işaret dili bilmesi, sipariş vermeyi onlar için daha kolay ve özgür hale getirir."

Eğitimlerin yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine, farklı meslek grupları temel işaret dili bildiklerinde, iletişim kurmanın kolaylaşacağına dikkati çeken Taşçı, işaret dilinin herkes için gerekli olduğunu ve ne kadar çok kişi bilirse, iletişim engellerinin de o kadar hızlı ortadan kalkacağını ifade etti.

Dijital teknolojiler ve yapay zeka tabanlı çeviri uygulamalarının işaret dilini destekleyebileceğini de belirten Taşçı, özellikle sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinde anlık çeviri çözümlerinin işitme engelli bireylerin erişimini kolaylaştırabileceğini aktardı.

İletişim sadece sözel ifadelerden ibaret olmadığını, jest ve mimiklerin de önemli olduğuna işaret eden Taşçı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle teknoloji faydalı olsa da insan unsurunun yerini tamamen tutamaz. Toplumda işaret diline farkındalık kazandırmak için en etkili yol eğitim. Okullarda çocuklara temel işaret dili öğretilse, bu onların ileride iletişime daha açık ve işitme kaybı konusunda daha bilinçli bireyler olmalarını sağlar. Sosyal medya ve televizyonlarda işaret diline daha çok yer verilmesi de farkındalığı artıracaktır. İşaret dili sadece işitme engelli bireyler için değil, herkes için bir köprü. Onların eğitimde, işte ve sosyal yaşamda eşit şekilde yer almaları için bizlere de sorumluluk düşüyor. İşitme cihazı ve koklear implant gibi teknolojilerden fayda sağlanamadığı durumlarda işaret dili, iletişimin en önemli yolu olarak karşımıza çıkıyor."