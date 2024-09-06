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İş Holding'in satın aldığı 200 yıllık kağıt fabrikası iflasını istedi

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Dünyaca ünlü birçok markanın Türkiye operasyonlarını yöneten İş Holding'in geçen yıl Almanya'da satın aldığı 200 yıllık kağıt fabrikası iflasını istedi. Büyük yatırım sözleri verilen 190 çalışanı bulunan kağıt fabrikası için Alman mahkemesi, geçici iflas yöneticisi atadı.

KFC başta olmak üzere birçok markanın Türkiye operasyonlarını yöneten İş Holding, geçen yıl ABD'nin en eski 50 şirketi arasında gösterilen Glatfelder'a ait Almanya'daki kağıt tesisi Ober-Schmitten'i satın almıştı.

İş Holding'in patronu İlkem Şahin'in yaptığı satış ile tekrar canlanan Ober-Schmitten'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahnemann, "Daha önce açıklanan Ober-Schmitten'i kapatma planımızdan vazgeçtik. Bu süreç, hizmet veren çalışanlar da dahil müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için harika bir anlaşmayla tamamlandı.

BİR YIL İÇİNDE İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Ober'de 200 yılı aşkın kağıt üretim geleneğine olumlu katkıda bulunacak, faaliyetlerimizi daha da büyütecek" demişti. Aradan geçen bir yılın ardından Alman devinde işler tersine döndü, Ober-Schmitten iflas ile karşı karşıya. Alman medyası Wirtschafts Woche'un haberine göre İş Holding'in patronu İlkem Şahin, 200 yıllık kağıt fabrikasının kurtarıcısı olarak görülüyordu. Şirket şimdi iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 190 çalışanı bulunuyordu.

MAHKEME İFLAS YÖNETİCİSİ ATADI

Alman medyasında yer alan bilgilere göre İlkem Şahin, satış sürecinde iki asırlık şirkete yatırım yapacağını açıklamıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Friedberg Bölge Mahkemesi, Brinkmann & Partner hukuk firmasından Jan Markus Plathner'ı toplamda yaklaşık 190 çalışanı olan şirket için geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

İş Dünyası Ekonomi Almanya Türkiye Finans Dünya

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