İş hayatında gençlerin tercihi hibrit çalışma modeli

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün de üyesi olduğu Uluslararası İşletme Okulları Birliği CEMS'in yeni araştırmasına göre hibrit çalışma, salgından sonra da iş seçimlerine yön verecek gibi görünüyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün de üyesi olduğu Uluslararası İşletme Okulları Birliği CEMS'in yeni araştırmasına göre hibrit çalışma, salgından sonra da iş seçimlerine yön verecek gibi görünüyor.

Koç Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi 34 işletme okulunun yer aldığı, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsününse Türkiye'den tek üye olduğu Uluslararası İşletme Okulları Birliği CEMS'in yeni araştırmasına göre, iş gücüne yeni katılan genç profesyonellerin yüzde 61'i hibrit çalışmanın kariyerleri üzerinde olumlu bir etkisi olacağını düşünüyor.

Genç profesyoneller hibrit düzenin hayatlarına daha fazla esneklik kattığına inanıyor. Çalışırken seyahat etme özgürlüğüne erişen ve kendilerine değer verildiğini hisseden genç profesyoneller, masraflarının azaldığını, ruh sağlıklarının olumlu yönde etkilendiğini söylüyor.

CEMS'in dünya çapındaki anketine katılan yeni mezunların yüzde 61'i bu görüşleri paylaşırken katılımcıların yüzde 25'i ise hibrit çalışmaya geçişin kariyer beklentileri üzerinde herhangi bir fark yaratmayacağını düşünüyor. Katılımcıların sadece yüzde 14'ü bu etkinin olumsuz olacağını düşündüğünü belirtiyor.

Hibrit çalışmanın ideal iş düzeni olduğunu düşünen genç profesyonellere göre bu düzenlemenin faydaları arasında çalışırken seyahat etme fırsatı bulunuyor böylece hibrit çalışma daha uzun tatiller yerine seyahat ederken çalışma imkanı sunuyor.

Hibrit düzende çalışan genç profesyoneller, kendi çalışma programlarını belirleme özgürlüğüne sahip oldukları için işverenlerinin kendilerine güvendiğini ve değer verdiğini hissediyor. Ayrıca, hibrit çalışma, geçmişte erişilemeyen işlere girme anlamında genç profesyonellere yeni bir esneklik getiriyor. Büyük şehirlere yakın daha küçük yerleşim bölgelerinde konaklayan genç profesyoneller para ve zamandan tasarruf edebileceklerini belirtiyor.

Açıklamada gençlerin, hibrit çalışmanın faydaları arasında Hibrit çalışmanın kendini geliştirmek, egzersiz yapmak ve hobilere zaman ayırmak için imkanlar yarattığı ve sosyal anlamda daha fazla zaman geçirebildiği, bunun sağlıkları üzerinde olumlu etki yarattığı ifade ediliyor.

Sürekli yoğun bir ofis ortamında olmak yerine ara ara evden çalışmak, genç profesyonellerin daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor.

Hibrit çalışma, iş yaşam dengesini kurması sebebiyle avantajlı bir seçenek

Katılımcılar hibrit çalışmaya olumlu baksalar da tamamen uzaktan çalışma konusunda aynı şekilde düşünmediklerini vurguluyor. Genç profesyoneller, mesai saatleri içinde ve dışında iş arkadaşlarıyla yüz yüze zaman geçirmenin kariyer başarısı için hayati önem taşıdığına inanıyor. Ekiplerin düzenli olarak yüz yüze görüşebileceği bir iş düzenini tercih eden katılımcılar, bunun bağlantı kurmak, fırsatları keşfetmek, yenilikçi bir tutumu ve öğrenmeyi sürdürmek açısından önemli olduğunu aktarıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, hibrit çalışmanın Kovid-19 ile hayatlara girdiği ancak görünüşe göre uzun soluklu bir trend olacağına dikkati çekerek, "Sağladığı esneklik nedeniyle tercih edilen bu model, aynı zamanda uluslararasılaşma için de yeni fırsatlar yaratıyor. Sosyal etkileşimi sınırlaması sebebiyle tamamen uzaktan çalışma daha az arzu edilen bir seçenek haline gelirken hibrit düzen, çalışma ortamının eski ve katı sınırlarını yeniden tanımlamamıza imkan veriyor." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş da genç profesyonellerin kariyer seçimlerini yaparken ağırlıkla hibrit çalışma yöntemini tercih ettiğini belirtti.

Bektaş, şunları kaydetti:

"Hibrit çalışma, iş yaşam dengesini kurması ve esneklik sağlaması açısından avantajlı olarak değerlendiriliyor. Tamamen uzaktan çalışma, etkileşimi ve sosyalleşmeyi engellerken, hibrit çalışma esnekliği sayesinde özel yaşam dengesinden de ödün verme zorunluluğu olmadan kişinin kariyerine odaklanmasına imkan veriyor. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda 'hiper kişiselleştirme' kavramını benimseyen nitelikli genç profesyonellerin iş dünyasına giriş yaparken işverenden beklentileri artıyor."

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü CEMS Uluslararası İşletme Yönetimi yüksek lisans öğrencilerinden Tolga Kırkali ise salgında çevrimiçi teknoloji kullanımı iş hayatını özel hayata kolayca entegre edebildiklerini gösterdiğini vurguladı.

Kırkali, "Hayatınızı kendinize göre kurabilir ve kariyerinizi buna uygun hale getirebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir bilgisayar; dünyanın her yerinden çalışabilirsiniz. Bence 'dijital göçebelik' hareketi bunun bir kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

Mezunlar hibrit işleri tercih ediyor

CEMS Executive Direktörü Nicole de Fontaines da birçoğunun dünyanın önde gelen şirketlerinde liderlik pozisyonlarda çalışacak olan mezunlarının, uzun yıllardır özlemini duydukları esnekliği onlara sunduğu için hibrit çalışmaya geçişe son derece olumlu baktıklarını ifade etti. Hibrit çalışma olanağı sunan işverenlerin kendilerini cezbettiğini ve bu esnekliği sağlayamayan işverenlerle çalışmak konusunda ise daha isteksiz olduklarını söylediklerini aktardı.

Fontaines şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan, tam zamanlı olarak uzaktan çalışmak istemiyorlar. Genç profesyoneller, özellikle ilişki kurma ve yeni beceriler edinme söz konusu olduğunda, iş arkadaşlarıyla haftalık olarak düzenli yüz yüze etkileşimin kariyer başarıları için hayati önem taşıdığının farkında. İşin bu sosyal yönünü kaybetmek istemiyorlar. Bu anlamda işverenlerin esnek hibrit çalışma arzusunu, ekiplerin hem ofis içinde hem de dışında yüz yüze birlikte çalışmaları için fırsatlar yaratarak dengelemeleri gerekiyor."