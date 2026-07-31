İş Girişim Sermayesi’nden ABD’de önemli satın alma

İş Girişim Sermayesi portföy şirketi olan ve Harvard Üniversitesi'nin yüzde 10 ortaklığı bulunan Enlila Sağlık, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Crescenta Biosciences'ın yüzde 50,1 hissesini 24 milyon dolar karşılığında devraldı. Satın almaya ilişkin sermaye artırımı ve kapanış işlemleri resmi olarak tamamlandı.

Türkiye İş Bankası Grubu iştiraki İş Girişim Sermayesi, biyoteknoloji alanındaki büyüme stratejisini uluslararası ölçeğe taşıyan satın alma hamlesini tamamladı. Şirketin sağlık teknolojileri ve ilaç Ar-Ge odaklı şirketi olan ve aynı zamanda ortaklık yapısında yüzde 10 pay ile Harvard Üniversitesi'nin yer aldığı Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar A.Ş., ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Crescenta Biosciences, Inc.'in yüzde 50,1 oranındaki çoğunluk hissesini sermaye artırımı yoluyla devralarak şirketin ana ortağı oldu.

"Bilim yolunda alanlarında fark oluşturan Türk Hocalarımızla yürümenin gururunu yaşıyoruz"

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, kapanış işlemleri tamamlanan yatırıma ilişkin açıklamasında şöyle dedi: "Gökhan hocamızın bilimsel liderliğinde ve Harvard Üniversitesi ortaklığıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Enlila'ya, biyoteknolojide aynı hedeflere farklı araçlarla yönelen Crescenta'yı da dahil ettik. Ortaklıkla, bu alanda insanlığa fayda sağlayabilecek her yolu aynı çatı altında birleştirmiş, adımlarımızı güçlendirmiş oluyoruz. Aynı zamanda akademik, finansal ve girişimsel gücü bir araya getirme fırsatı da yakalamış olduk. Ülkemiz için hedeflerimiz çok büyük. Bu uzun yolu uluslararası arenada fark oluşturan Türk hocalarımızla yürümenin gururunu yaşıyoruz."

Harvard ortaklığı ve akademik güç küresel pazarda buluştu

Söz konusu yatırım; Princeton kökenli akademisyen ve girişimci Emre Koyuncu'nun kurucu ortağı olduğu Crescenta Biosciences'ın yenilikçi biyoteknoloji çözümlerini, derin teknoloji odaklı sağlık projelerini ve klinik çalışmalarını küresel ölçekte hızlandırmayı hedefliyor. Bünyesinde Harvard Üniversitesi ortaklığını ve akademik birikimini barındıran Enlila'nın finansal ve stratejik desteği, ABD biyoteknoloji pazarında yenilikçi tedavilerin geliştirilmesinde kaldıraç görevi görecek.

İki şirketi finansal bir ortaklığın ötesine taşıyan unsur ise aynı bilimsel temel üzerinde buluşmaları. Bu durumu Enlila Genel Müdürü Burçe Kabatepe şöyle değerlendirdi: "Enlila, FABP4 alanındaki çalışmalarıyla dünyada öncü bir isim olan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in bilimsel liderliğinde kuruldu. Crescenta'nın keşif platformu farklı bir yaklaşımla ilerliyor olsa da yağ asidine bağlanan proteinler ve immünometabolizma alanında kesişen yanları var. Bu da bize inandığımız bilimsel vizyona, iki farklı açıdan yatırım yapma fırsatı sunuyor."

Bu ortaklığın Crescenta tarafındaki karşılığını, keşif programlarının hızlanması açısından kritik bir adım olarak tanımlayan şirketin CEO'su Dr. Emre Koyuncu ise "Enlila'nın Harvard Üniversitesi'ndeki köklü bilimsel temeliyle güç birliği yapmak, Crescenta programlarımızın klinik aşamalarını başarıyla tamamlama hedefimiz için çok kritik bir adım. Bu ortaklık, iki ekibin yıllardır aynı bilimsel soruları farklı açılardan takip etmesinin doğal bir sonucu. Gücümüze güç katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı