İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var
Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, iş dünyasından asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir çağrı geldi. Zammın tek başına işverenlerin üzerine bırakılmamasını isteyen Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, patronların 2 farklı talebini sıraladı.

  • Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, asgari ücret artışlarının işveren üzerinde ağır yük oluşturmasının istihdam kaybına ve kayıt dışılığa yol açabileceğini belirtti.
  • Şeyhmus Akbaş, hükümetten asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin azaltılmasını ve devletin sürece daha güçlü destek vermesini talep etti.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısınıdün gerçekleştirdi. Henüz gündeme herhangi bir rakam gelmezken, iş dünyasından asgari ücret zammı ve devlet destekleriyle ilgili bir çağrı geldi.

"YALNIZCA BİR ÜCRET TESPİTİ DEĞİL"

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, işveren ve işçi sendikalarına, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenme sürecinin yalnızca bir ücret tespiti olmadığını, aynı zamanda sosyal dengeyi, çalışma barışını ve üretimin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen hayati bir konu olduğunu aktardı.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı

İSTİHDAM KAYBI VE KAYIT DIŞI VURGUSU

Akbaş, "Çalışanlarımızın artan yaşam maliyetleri karşısında alım gücünün korunması, sosyal adaletin temel gereklerinden biridir. Asgari ücret, bir çalışanın ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir düzeyi hedeflemelidir. Bu yaklaşım, toplumsal huzurun ve çalışma barışının vazgeçilmez unsurudur. Öte yandan iş dünyası yüksek maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ciddi bir baskı altındadır. Asgari ücret artışlarının işveren üzerinde tek başına ağır bir yük haline gelmesi, işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırmakta; istihdam kaybına ve kayıt dışılığa zemin hazırlayabilmektedir" dedi.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı

HÜKÜMETE DESTEK ÇAĞRISI

Akbaş, asgari ücret belirlenirken çalışanların temel ihtiyaçları ve yaşam standartları, işletmelerin ödeme gücü ve rekabet şartları, enflasyon ve ekonomik büyüme verileri birlikte ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "'Hükümetimizin bu sürece kayıtsız kalmayacağına olan inancımızla; özellikle asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin azaltılması, devletin sürece daha güçlü destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Ücret artışlarının yalnızca işverene yüklenmeden, kamu desteğiyle paylaşılması; hem çalışanı koruyan hem de istihdamı sürdüren kalıcı bir çözüm sunacaktır. " dedi.

