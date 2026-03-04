İş dünyası Texhibition İstanbul Fuarı'nda konuştu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tekstil bizim göz bebeğimiz bir sektördür. Bundan sonra tekstili feda etme veya tekstilden vazgeçme gibi bir lüksümüz olmamalı, olamaz." dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde düzenlenen Texhibition İstanbul Fuarı'nda konuşan Avdagiç, bundan sonra değişen dünya şartlarını, değişen pazarları, değişen müşteri beklentilerini dikkate alarak kendilerini geliştirmek ve bu beklentilerin tamamını karşılayacak ürünlerle müşterilerin karşısına çıkmak durumunda olduklarını söyledi.

Bu fuarla bunu çok daha hızlı ve etkili bir şekilde yapma imkanı bulacaklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Şu anda bölgemiz çok zor şartlar içinde. Etrafımızda çok sayıda devletin karıştığı bir savaş var. Fakat bütün bunlara rağmen biz, Türkiye olarak güçlü ekonomik temellere sahip olduğumuzu bir kez daha hem kendimiz görmüş olduk hem de bütün dünyaya göstermiş olduk. Felaket tellallarına inat, sağlam makro dengelerle ülkemiz ayakta ve istikrarlı bir şekilde yürüyüşüne devam ediyor. Türkiye, son 20 yılda savunma sanayisinde elde ettiği başarıyla askeri gücüyle, köklü diplomasi geleneğiyle ve sağlam ekonomisiyle adil ve barışı tesis etmeyi önceleyen bir duruş sergiliyor bu dönemde."

İş dünyası olarak kriz tellallarına prim vermeden üretime ve ticarete devam edeceklerini belirten Avdagiç, "Bu konuda kararlılığımız tamdır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, "Tekstil bizim göz bebeğimiz bir sektördür. Bundan sonra tekstili feda etme veya tekstilden vazgeçme gibi bir lüksümüz olmamalı, olamaz. Burada çok ciddi bir yatırımımız var. Çok ciddi bir birikimimiz var." diye konuştu.

Bu konuda müşteri beklentilerini hem maliyet anlamında hem de ürün anlamında dikkate alarak gerekli uyarlamaları yapıp, küresel rekabetin gerekliliklerini yerine getirerek pazar paylarını koruyacaklarını kaydeden Avdagiç, en önemli ihracat pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, vize serbestisi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan dijitalleşmeye kadar her konunun tekstil sektörünü doğrudan etkilediğini vurguladı.

Avdagiç, "Biz de burada hem mevcut kazanımlarımızı muhafaza etmek hem de tekstildeki mevzilerimizi daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla; hükümetimizin, bakanımızın ve bakanlığımızın kıymetli destekleriyle yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bütün bu süreçte Texhibition İstanbul Fuarı'nın sektör açısından çok önemli bir rol oynadığını dile getiren Avdagiç, tasarım, sürdürülebilirlik, inovasyon ve işbirliği odaklı yaklaşımla yeni politikalar oluşturulduğunu dile getirdi.

"Hazır giyim ve tekstilde Anadolu'yu üretim üssü haline getireceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de özellikle hazır giyim ve tekstilde Anadolu'yu üretim üssü, İstanbul'u da fuar merkezi haline getireceklerini vurguladı.

Her sektörde fuar olduğunu belirten Gültepe, "Fuarlar önemli. Fuarlar sadece ticaret yapılan noktalar değil, aynı zamanda ülkeyi tanıtma açısından da çok daha önemli organizasyonlardır. Türkiye'yi tanıtma noktasında, Türkiye'yi bilmeyenleri bile buraya getiriyoruz." diye konuştu.

Başka yerlerde bombaların atıldığı bir ortamda aynı şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz biliyoruz ki Türkiye'nin orta vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girebilmesi için üretimi ve ihracatı daha fazla büyütmemiz gerekiyor. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Ancak burada küçük bir nokta var. Büyüme ağırlıklı olarak tüketimden, hane halkı harcamalarından kaynaklandı. Biz istiyoruz ki net ihracat, büyümeye mutlaka en az yüzde 50 oranında katkı versin. Eğer bu şekilde olursa ülkemiz çok daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir ekonomi yapısına kavuşur. 2026 yılı ve sonrasında bu büyümede ihracatçılarımızın da büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz."