İş Bankası, Turizm Sektörüne 2,38 Milyar Dolar Yatırım Desteği Verecek

İŞ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, İstanbul Turizm Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "2026 sonuna kadar sektörde gerçekleşmesi beklenen 2,38 milyar dolar tutarındaki yeni otel ve renovasyon yatırımlarının finansmanına destek olabilecek finansal güce ve kararlılığa sahibiz" dedi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve iki gün süren İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye ve dünyadaki turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerinin oluşmasına olanak sağlamasının yanı sıra yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapıldığı geniş bir platform olmayı hedefleyen Fuarın ana sponsorluğunu bu yıl da Türkiye İş Bankası üstlendi.

'YALNIZCA FİNANSMAN KAYNAĞI DEĞİL, YOL ARKADAŞI, ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, turizmin dayanıklılığıyla, yenilikçiliğiyle ve değişime uyum sağlama gücüyle geleceğin en güçlü sektörlerinden olduğunu belirterek, "Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan, istihdam yaratan ve kültürel zenginlikleri dünyaya tanıtan stratejik bir güç niteliğindeki turizm sektörünün her koşulda yanındayız. Bu gücün sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde büyümesi için yenilikçi finansman modelleri, yeşil yatırımlar ve dijital çözümlerle sizlerleyiz. Bu hikayede yalnızca bir finansman kaynağı değil, bir yol arkadaşı, bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

'2026 YILINDA DA YENİ OTEL YATIRIMLARININ FİNANSMANINA DESTEK OLABİLECEK FİNANSAL GÜCE VE KARARLILIĞA SAHİBİZ'

Kasım 2023'te verdikleri, turizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi hacminin iki yılda 2 milyar dolara çıkarılması taahhüdünü henüz iki yıl dolmadan Ağustos ayı itibarıyla yerine getirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Yılmaz, "2026 sonuna kadar sektörde gerçekleşmesi beklenen 2,38 milyar dolar tutarındaki yeni otel ve renovasyon yatırımlarının finansmanına destek olabilecek finansal güce ve kararlılığa sahibiz. Otellerin 3 aşama 42 kriterden oluşan sürdürülebilirlik kriterlerini 2030 yılına kadar tamamlaması gerektiği noktada da ihtiyaç duyacakları finansmanda yanlarında olacağız" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTALLEŞME, TEKNOLOJİ YATIRIMLARINDA SEKTÖRÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sezgin Yılmaz, turizm sektörüne sağlanan kredilerde sektörün çok üzerinde bir büyüme gösterdiklerini belirterek, BDDK FinTürk temmuz verilerine göre nakdi kredilerde bankaların turizm sektörüne verdiği kredilerin büyüme oranı yüzde 31,1 iken İş Bankası'nda bu oranın yüzde 40,85 olduğunu; gayri nakdi kredilerde ise büyümenin sektörde yüzde 23,7, İş Bankası'nda yüzde 50,8 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

2024 yılı cari işlemler açığı düşünüldüğünde 48,95 milyar dolar, 2025 yılının ilk altı ayında da 18,8 milyar dolar net seyahat gelirlerinin katkısının; turizmin ülke ekonomisindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Ülke ekonomisini her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının, turizm sektörünün en kritik gündem maddeleri olacağı öngörüsünden yola çıkarak biz de yeşil finansman çözümleri, inovatif kredi modelleri ve dijital platformlarla sektörün dönüşüm yolculuğunda sektörün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.