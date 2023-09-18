İş Bankası, Girişimcilik Şubesi'ni sanal ortamda hizmete açtı

İş Bankası, Girişimcilik Şubesi ve Nays Alanı'nı sanal platformda kullanıcılarla buluşturuyor. Kullanıcılar, bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıklarını Metaverse ortamında deneyimleyebilecek.

Türkiye İş Bankası, girişimcilik ekosistemi paydaşlarına özel faaliyete geçirdiği 'Girişimcilik Şubesi' ile yeni nesil finans uygulaması Nays'ın avantaj ve fırsatlarının tanıtıldığı Nays Alanı'nı, GoArt Metaverse Platformu'nda sanal olarak hizmete açıyor.

'Her yerde bankacılık' yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini farklı dijital platformlardan kullanıcılara ulaştırmayı hedefleyen İş Bankası, Girişimcilik Şubesi ve Nays Alanı'nı yerli GoArt Metaverse Platformu'nda kullanıcılarla buluşturuyor. Bankacılık ve finans odağındaki Metaverse kurgularını, müşterilerle etkileşim kurmayı sağlayacak düzeye taşıyan banka, GoArt Metaverse Platformu'nda kullanıcılarla buluşturduğu 'Girişimcilik Şubesi' ve 'Nays Alanı'nı, yüz yüze iletişim atmosferini yakınsayan ölçekte hissettirecek şekilde tasarladı.

KULLANICILAR, BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMET AYRICALIKLARINI METAVERSE ORTAMINDA TANIYACAK

Kullanıcılar, Girişimcilik Şubesi'nin teknoloji odaklı, inovatif ve katma değer yaratan startuplara özel bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıklarını Metaverse ortamında tanıyıp, Girişimcilik Şubesi'nin gerçek temsilcilerinin avatarlarıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde canlı görüşme yapabiliyor. Girişimcilik Şubesi'nin yanında konumlandırılan Nays Alanı'nda ise yeni nesil eğlenceli ve kazandıran finans uygulaması Nays'ın avantaj ve fırsatları tanıtılıyor. Kullanıcılar, Nays'ın özelliklerini ve sunduğu fırsatları keşfederken, platformun 'play to earn' ve 'move to earn' kurgularıyla indirim kodları içeren NFT kazanma şansı yakalıyor. 'Play to earn' ile Nays Alanı'nda tanımlanan görevleri tamamlayan kullanıcılar, Pazarama indirim kodunu içeren NFT kazanıyor. Proje kapsamında ilk iş birliklerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Banka, Nisan 2022'de 'Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Gezinti' NFT sergisini, blokzincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunmuştu. Sergide kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamaları ile dijital ortamda sergilenen NFT eserlerin fiziki ve dijital deneyimle birleştirilmesi sağlanmıştı.