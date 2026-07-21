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IREN 2,8 milyar dolarlık yapay zekâ bulut anlaşması imzaladığını duyurdu

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IREN Limited, önde gelen yapay zeka geliştiricileriyle toplam değeri 2,8 milyar dolar olan çok yıllı bulut hizmetleri sözleşmeleri imzaladı. Şirket, yıl sonu Yapay Zeka Bulut yıllıklandırılmış gelir hedefini 4 milyar doların üzerine çıkardı.

IREN Limited, yapay zeka geliştiricileriyle toplam değeri 2,8 milyar dolar olan bulut hizmetleri sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

IREN Limited, önde gelen yapay zeka geliştiricileriyle toplam değeri 2,8 milyar dolar olan yeni çok yıllı bulut hizmetleri sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Anlaşmaların ardından şirket, yıl sonu Yapay Zeka Bulut yıllıklandırılmış gelir hedefini 3,7 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine çıkardığını ve bu hedefin yaklaşık yüzde 85'inin artık sözleşme altına alındığını açıkladı.

Öte yandan şirket; Teksas Childress'teki 750 MW'lık kampüsünde büyük ölçekli sıvı soğutmalı veri merkezleri inşa ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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