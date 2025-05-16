İran Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Alındı

İran Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Alındı
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Türkiye, İran menşeli düz cam ithalatına yönelik geçici korunma önlemi uygulama kararı aldı. İlk yıl için ton başına 36 dolar, ikinci yıl 35 dolar, üçüncü yıl 34 dolar ek mali yükümlülük getirilecek.

İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla Resmi Gazete'nin 7 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğle açılan soruşturma kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, İran menşeli düz cam ithalatında ton başına birinci yıl 36 dolar, ikinci yıl 35 dolar, üçüncü yıl 34 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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