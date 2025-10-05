Haberler

İran Meclisi, Ulusal Para Biriminden Dört Sıfırı Kaldırdı

İran Meclisi, Ulusal Para Biriminden Dört Sıfırı Kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Meclis'in olağan toplantısında yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144'ünün 'evet', 108'inin 'hayır' ve 3'ünün 'çekimser' oy kullandığı belirtildi.

İRAN Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

İran Meclisi'nin, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi. Meclis'in olağan toplantısında yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144'ünün 'evet', 108'inin 'hayır' ve 3'ünün 'çekimser' oy kullandığı belirtildi.

Ulusal para biriminin 'riyal' olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para biriminin, 1 riyale eşit olacağı ve riyalin alt biriminin ise kıran (kuruş) olarak belirlendiği aktarıldı. Yeni riyale geçiş döneminin en fazla 3 yıl süreceği ve bu süreçte eski banknot ile madeni paraların toplatılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.