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İran'ın Hürmüz Boğazı teklifi sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatı 69,15 avroya indi

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Kyodo'ya göre İran, ABD deniz ablukasını kaldırıp diplomasiye dönerse Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde açmaya hazır olduğunu Washington'a iletti. Haber sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatı TTF'de 69,15 avroya inerek son üç haftanın en düşüğünü gördü.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin haberlerin ardından megavatsaat başına 70 avronun altına düşerek son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı pazartesi gününü 73,25 avrodan kapattı.

Fiyatlar, bugün saat 13.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 azalarak 69,15 avroya geriledi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na göre, İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a iletti.

İsmi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, teklifin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini söyledi.

Öte yandan, Asya'da LNG talebinin, özellikle Çin ve Japonya'da zayıf seyretmesi de fiyatları aşağı yönlü baskılayan bir unsur oldu.

Depolardaki doluluk geçen yılın altında

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69,94 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 81,85 seviyesindeydi.

Norveç'in doğal gaz ihracatı ise bakım çalışmaları nedeniyle kısıtlı seyretmeye devam ediyor. Ülkenin doğal gaz ihracat kapasitesinin, Avrupa'da kış öncesi talebin arttığı döneme hazırlık amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları nedeniyle eylül sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 azalması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi olan Norveç, kıtanın doğal gaz talebinin yüzde 30'dan fazlasını karşılıyor.

Analistler, Avrupa'da önümüzdeki iki haftada beklenen sıcak hava nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz talebinin azalacağını ve bunun fiyatlardaki düşüşü destekleyeceğini öngörüyor.

Kaynak: AA
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