Irak'ta yaz sıcaklarında taş işçileri zorlu bir şekilde çalışıyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaz sıcaklarında taş işçileri, sabahtan akşama kadar çekiçle taş işleyerek geçimlerini sağlıyor. Taş işçiliği, sanayi tipi inşaat malzemelerinin artmasıyla azalmış olsa da, az sayıda işçi bu zorlu işi sürdürmeye devam ediyor. Taş işçileri, beyaz taşların güzelliği ve az bulunması nedeniyle talep görüyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde 50 dereceyi bulan yaz sıcaklarında sabahtan akşama kadar çekiçle taş işleyen işçiler, bu zorlu yolla ekmeklerini kazanıyor.

Önceleri ev ve bina yapımında çok fazla ihtiyaç duyulan taş işçiliği, sanayi tipi inşaat malzemelerinin artmasıyla eski parlaklığını kaybetti.

Sayıları azalan taş işçileri, şekil ve desen verirken sabırla çalıştıkları bu işi sürdürmeye devam ediyor.

Iraklı 59 yaşındaki taş işçisi Lütfullah İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşından başladığı mesleğini, 41 yıldır yapmaya devam ettiğini söyledi.

Ailesinin geçimini buradan sağladığını belirten İsmail, "Taşların üzerindeki toprağı attıktan sonra onları çıkarıyoruz. Bu taşları Halepçe'den Erbil'e kadar tüm Kürdistan Bölgesi'ne gönderiyoruz." diye konuştu.

İsmail, beyaz taşların güzelliği nedeniyle daha değerli olduğunu ve az bulunduğu için de çok fazla talep edildiğini kaydetti.

35 yaşındaki Eyüp Muradhani ise 15 yıldır bu mesleği yaptığını ve sabahtan akşam saatlerine kadar taş üstünde çalıştıklarını anlattı.

İşledikleri taşların duvar örmede kullanıldığını aktaran Muradhani, yaz - kış demeden bu işe devam ettiklerini vurguladı.

Muradhani, "Hewreman taşı meşhur ve güzel bir taştır. Güzel bir şekilde işliyoruz. Bu çok zor bir iş, çok az kişi bu işi yapabilir. Eğer taş çok fazla ayrıntılı ve işlemeliyse, bir işçi günde 7 veya 12 taş yapabilir ama ayrıntılı değilse bu sayı 20 ile 25 taşa yükseliyor. " diye konuştu.