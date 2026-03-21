Haberler

Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü, İran'dan gaz akışının kademeli olarak başladığını ve miktarın 5 milyon metreküp seviyesine ulaştığını belirtti.

İran'ın Güney Pars Sahası'na yönelik bombalama saldırıları sonrası yaşanan krizde düğüm çözüldü. Irak, İran'dan gaz tedarikinin yeniden başladığını duyurdu.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, ülke basınına yaptığı açıklamada, İran gazının Irak'a yeniden pompalandığını belirterek, miktarın yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.

GAZ TEDARİKİ YENİDEN BAŞLADI

Bu miktarın kademeli artarak ulusal enerji sistemini güçlendireceğini ve elektrik santrallerinin çalışma kapasitesini artıracağını vurgulayan Musa, "İran'ın Güney Pars Sahası, bombardımana maruz kalması nedeniyle gaz akışı geçici olarak durdu, bu da elektrik santrallerini olumsuz etkiledi" dedi.

"ELEKTRİK DURUMU GÜVEN VERİCİ"

Musa, ülkedeki elektrik durumunun 'güven verici' olduğunu kaydederek, alternatif kaynakların hazır olduğunu ve planlı çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu