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İpek kirpik uygulaması göz sağlığını tehdit edebilir

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Güven Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Burçin Bulur, ipek kirpik uygulaması sırasında kullanılan kimyasal yapıştırıcıların uzun vadede kalıcı iz bırakarak görme keskinliğinde düşüşe yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bulur, ipek kirpik uygulamasının, kirpiklerin uzunluk ve yoğunluğunu artırmayı hedefleyen popüler bir estetik işlem olduğunu fakat işlem sonrasında gözlerde kızarıklık, batma, yanma, kapaklarda şişlik ve kişinin kendi kirpiklerinde dökülme ve seyrekleşme gibi şikayetlerle karşılaşılabildiğini anlattı.

Bulur, göz enfeksiyonlarının, özellikle hijyen kurallarına uyulmayan merkez ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler sonucu geliştiğine dikkati çekerek, "İşlem sırasında kullanılan kimyasal maddelerin göz içine kaçması, göz tabakalarında zedelenmelere ve acil tedavi gerektirebilecek durumlara yol açabilmektedir. Bazen bu durumlar kalıcı sonuçlar doğurabilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı hasar bırakabilir"

Uzm. Dr. Burçin Bulur, hastalara, ipek kirpik uygulamalarından uzak durmaları gerektiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bu işlem yapılacaksa sertifikalı ve deneyimli profesyoneller tarafından, hijyen kurallarına optimum özen gösterilen bir merkezde yapılması önerilmektedir. İpek kirpik uygulaması sonrasında gözlerde alerji, tahriş, zarar görmüş doğal kirpikler, enfeksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Göz yüzeyine, ipek kirpik uygulaması sırasında kullanılan kimyasal yapıştırıcının kaçması sonucu kornea ve konjonktiva tabakalarında hasar oluşabilir. Bu durum, hastanın hem acı hissi nedeni ile hayat kalitesini düşürmekte hem de uzun sürede kalıcı iz bırakarak görme keskinliğinde düşüşe yol açabilmektedir."

Blefarit ve konjonktivit gibi göz problemleri olan hastalarda ipek kirpik uygulanmasının önerilmediğini belirten Bulur, öncelikle hastanın mevcut probleminin tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bulur, "İpek kirpik sonrasında bakımların yine sertifikalı profesyoneller tarafından hijyen kurallarına optimum özen gösterilerek yapılması gerekiyor. Hastaların, herhangi bir göz yakınması hissetmeleri halinde derhal bir göz hekimine başvurmalarını tavsiye ediyoruz." önerilerinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Göz Hastalıkları Güzellik Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

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