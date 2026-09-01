İntetra'dan halka arz sonrası yatırım ve büyüme kararlılığı

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, halka arzdan elde edilen kaynağın yüzde 65'ini üretim kapasitesinin artırılması, teknolojik yatırımlar ve yurt dışı pazarlardaki büyüme için kullanacaklarını söyledi.

Ömerbeyoğlu, İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin Borsa İstanbul'da "INTET" koduyla işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninin ardından AA muhabirine, şirketin faaliyetleri, finansal yapısı ve halka arz sonrası büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şirketin akıllı ulaşım sistemleri alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Ömerbeyoğlu, faaliyetlerini akıllı ulaşım sistemleri, ücret toplama sistemleri ve demir yolu teknolojileri olmak üzere üç ana alanda yapılandırdıklarını belirtti.

Ömerbeyoğlu, trafik yönetiminden elektronik ücret toplama çözümlerine kadar ulaşımın farklı alanlarına yönelik teknolojiler geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öncelikle yerel ölçekte ulaştığımız noktayı küresel pazarlara taşımak ve daha fazla teknoloji ihraç eden bir şirket haline gelmek istiyoruz. Şu anda dünyanın farklı coğrafyalarında projelerimiz ve ofislerimiz bulunuyor. Sektörümüzde çok büyük bir pazar olduğuna inanıyorum. Özellikle savaşların ve farklı gelişmelerin etkisiyle yeni lojistik koridorlar oluşuyor. Biz de bu koridorlardaki kara yolu ve demir yolu projelerinin teknoloji ayağında yer alarak işlerimizi büyütmek istiyoruz. Bu doğrultuda yurt dışındaki yatırımlarımız hızlanarak devam edecek."

"665 bin yatırımcıdan talep geldi"

Halka arz sürecinde 665 bin bireysel yatırımcıdan talep aldıkları bilgisini paylaşan Ömerbeyoğlu, "Halkımızın gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bu ilginin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bundan sonraki çalışmalarımızda da sorumluluk bilinciyle büyümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ömerbeyoğlu, halka arz gelirinin kullanımına ilişkin de şunları kaydetti:

"Halka arzdan elde edilen kaynağın yüzde 65'ini yatırımlarımızda, yüzde 35'ini ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanacağız. Yatırımlara ayrılan yüzde 65'lik bölümü üretim kapasitemizin ve teknolojik yatırımlarımızın artırılmasının yanı sıra yurt dışı pazarlardaki kapasitemizin büyütülmesi için değerlendireceğiz. İşletme sermayesine ayrılan yüzde 35'lik bölüm ise büyük ölçekli projelerimizin finansman ihtiyacını destekleyecek. Yatırımcılarımıza bize duydukları güven için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA